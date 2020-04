Groupe Giplait : Don de 30 millions DA au Trésor public

Le Groupe industriel des productions laitières Giplait a fait don dimanche d’une somme de 30 millions DA au Trésor public dans le carde de l’effort national de lutte contre le coronavirus, a-t-on appris auprès de ce groupe public.

L’ordre de virement de cette contribution financière a été effectué du compte bancaire du groupe laitier au compte Covid-19 du Trésor public, a indiqué à l’APS, son PDG M. Mouloud Harim. A travers ce geste, le groupe Giplait et ses filiales expriment leur «entière solidarité avec les autorités publiques dans cette situation difficile que traverse le pays», a-t-il souligné.

Ce groupe public, chargé notamment de la régulation du marché du lait, a pris aussi «des mesures exceptionnelles pour assurer l’approvisionnement du marché en lait et produits dérivés, en vue de répondre aux besoins de plus en plus croissants», a fait savoir M. Harim.

Dans ce sillage, il a précisé que malgré les conditions de confinement, les 15 laiteries affiliées au groupe «ont doublé d’efforts pour produire une quantité journalière de 3 millions de litres de lait conditionné en sachet subventionné à 25 DA». A cela s’ajoute, la production de 400.000 litres par jour de lait de vache local, en plus du maintien de la production des dérivés de produits.

En outre, le groupe Giplait continue à collecter le lait local auprès des éleveurs pour valoriser ce produit et permettre aux agriculteurs d’écouler leur production en cette période de forte lactation.