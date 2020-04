Solidarité : Dynamique associative

Des valeurs que des associations algériennes portent avec courage et abnégation, face à la propagation du Covid-19.

Bravant les risques de contamination, notamment dans les wilayas les plus affectées, les membres de ces associations, imbus des nobles principes du bénévolat et du don de soi, affrontent la pandémie en se positionnant en première ligne. Ce mouvement associatif n’est pas resté en marge de l’effort national de lutte contre le virus. De nombreuses initiatives sont accomplies quotidiennement, notamment en faveur des franges de la société les plus vulnérables ou en situation de précarité.

C’est un apport de première nécessité qui vient en renfort et en appui aux efforts déployés par l’Etat face à une crise sanitaire planétaire sans précédent. Une solidarité avérée s’est mise en place, donnant un bel exemple d’union et de mobilisation à travers tout le territoire.

L'action humanitaire au sens large du terme s’affirme sans connaître de répit, travaillant jour et nuit au service du citoyen. De nombreuses associations investissent quotidiennement le terrain à travers l’ensemble du territoire, faisant preuve d’un louable engagement et d’une disponibilité permanente.

Attentif à cette forte réactivité, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué le comportement patriotique et humain du peuple algérien en cette difficile épreuve que nous vivons, un comportement qui traduit un haut niveau de conscience et reflète la solidarité et l’entraide qui caractérisent nos compatriotes.

Les qualités d’autodiscipline, de dévouement bienveillant, d’unité ne font que se consolider. Avec l’aide et l’implication de tout le monde, cela ne peut que convaincre de la certitude de croire en la sortie du tunnel.

Cette forme de sociabilité, qu’est l’association, structure de base de la société civile, avait nourri le mouvement national en matière d’organisation de l’action dans l’adversité. Il faut s’en inspirer. C’est d’autant plus important, qu’aujourd’hui, partout dans le monde, le mouvement associatif est devenu une réalité incontournable, dont le rôle positif est indiscutable. Pour ce qui nous concerne, il convient de penser à une restructuration profonde de notre société civile.

Son saut qualitatif en cette circonstance cruciale, sa résurrection après avoir traversé de longues périodes de léthargie, quand elle n’est pas instrumentalisée par les partis politiques, ne peuvent plus lui permettre d’être un simple alibi, un secteur dans l’attente vaine d’un décollage constamment renvoyé aux calendes grecques.

L’épanouissement du mouvement associatif, tel que le garanti par la Constitution algérienne en son article 54, a besoin de s’affranchir de conditions draconiennes qui entravent son essor, limitent son champ d’action et le maintiennent hors de portée du niveau requis. Cela est nécessaire pour les impératifs d’un développement durable, pour une affirmation de l’importance de sa position d’interface et de médiation. Le soutien au mouvement associatif, en tant que force de propositions, est un moyen efficace, une garantie pour l’avènement de canaux de communication crédibles entre les citoyens et les pouvoirs publics.

M. Bouraib