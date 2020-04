Solidarité : Les jeunes en première ligne

En effet, la pandémie a libéré les initiatives inventives à travers plusieurs régions, dans les universités, les centres d'apprentissage et de formation professionnels. Des talents en herbe se mettent à l'heure de la lutte contre le Covid-19.

Après la confection de bavettes chirurgicales et la fabrication de gels hydro-alcooliques, dans la liste des actions la fabrication aussi de tunnels désinfectants confectionnés par des jeunes qui ont mis au point un désinfectant intelligent, s'inspirant d'expériences d'autres pays, avec des moyens simples et à la portée de tous. Ces jeunes originaires de Batna, de Constantine ou d'autres régions du pays sont en phase de relever le challenge. Certains procédés font le recours à une substance autre que le chlore qui détruit les virus et toutes sortes de germes en n’ayant aucun effet néfaste sur la santé. Les projets des bénévoles suscitent l'intérêt de plusieurs parties. Le cas de ces jeunes de la capitale des Aurès n'est pas isolé, d'autres bénévoles d'El Karma, à Boumerdès, avaient confectionné un passage de stérilisation à la vapeur qui s'appuie sur un système de contrôle électronique. Le procédé a été offert aux services des urgences de l'hôpital de Thénia. Aujourd'hui, les jeunes utilisent leur savoir-faire et leur génie pour renforcer la sécurité des citoyens et partant, la prévention contre le coronavirus.

C'est dire que la pandémie a bel et bien révélé des talents et des capacités créatrices qui avaient besoin tout simplement d'un déclic pour prouver de quoi ils sont capables.

Samia D.