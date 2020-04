EPH Mohamed-Boudiaf d’Ouargla : Formation au profit du personnel du centre d’appels

Un programme de formation au profit du personnel du centre d’appels à l’Etablissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf d’Ouargla, se poursuit dans le cadre des mesures de prévention visant à endiguer la propagation du Coronavirus (Covid-19), a-t-on appris auprès les organisateurs.

La session de formation, à laquelle prennent part des psychologues, paramédicaux et étudiants de la Faculté de médecine de l’Université Kasdi-Merbah d’Ouargla, s’articule autour de plusieurs sujets liés notamment aux symptômes du Covid-19, précautions à prendre pour éviter l’infection, la prise en charge psychologique d’un cas testé positif, ainsi que les étapes de traitement du patient, a précisé à l’APS un membre du groupe chargé de la supervision de ce cycle de formation.

Les participants bénéficient également d'un encadrement spécialisé sur les techniques de la prise en charge des appels des citoyens via le numéro vert 3030 mis en place par le ministère de la Santé, dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le Covid-19, a fait savoir Abdelfattah Abimiloud. S’étalant jusqu'à la mi-avril, cette formation organisée en coordination avec la cellule de crise de la wilaya et le personnel du centre d'assistance psychologique de l'Université d’Ouargla, s’inscrit dans le cadre des efforts consentis pour accompagner le secteur de la santé en cette période «exceptionnelle», a-t-on souligné.

Pour sa part, l'Université d’Ouargla s’emploie à créer une plate-forme électronique destinée à fournir des informations, conseils et une formation continue aux psychologues à distance, selon la même source.