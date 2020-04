Tizi Ouzou : L’association Relais et solidarité d’Ath Yenni s’implique

L’Association Relais et solidarité d’AthYenni a réitéré hier son appel à l’ensemble des citoyens de la commune pour le respect des mesures sanitaires et de confinement pour éviter une propagation du Covid-19 et préserver leur santé. «La responsabilité de nos concitoyens est directement engagée dans la lutte contre ce virus et nous souhaitons que cette pandémie s’arrête rapidement», lit-on dans le message de cette association diffusée sur Facebook. L’association n’a pas manqué d’appeler les responsables des administrations ouvertes au public et les commerçants au respect des conditions d’hygiène et de distanciation sociale pour endiguer la propagation de cette pandémie. Tout en saluant les efforts des autorités locales et l’engagement des comités de villages et leur implication dans la lutte contre ce virus, l’association a fait part de son entière disponibilité à accompagner tous les initiateurs d’actions de sensibilisation et de lutte contre cette pandémie. Dans cette optique, les responsables ont informé les citoyens qu’une importante action de solidarité au profit des familles dans le besoin est prévue dans quelques jours.

Bel. Adrar