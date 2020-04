Oran : Le confinement respecté

«Le confinement partiel de 15h à 7h est respecté à hauteur de 99,99% », a affirmé le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, lors d’une rencontre avec la presse organisée par la radio locale.

Il a fait savoir qu’il a signé un arrêté permettant la mise en fourrière des véhicules ayant violé les mesures de quarantaine et du couvre-feu pour une durée de 15 jours. Il a exprimé son regret de constater qu’une partie des habitants ne respectent pas les mesures préventives exigées par la crise sanitaire actuelle avant le début du couvre-feu. «J’ai vu des gens qui jouent au football et des enfants accompagnés de leurs parents dans les marchés. Ceci est inacceptablerer», a-t-il dit, avant de lancer un appel aux habitants afin qu’ils respectent le confinement et les consignes sanitaires, expliquant que ce sont les seuls moyens de se protéger contre la maladie et freiner sa propagation.

Le wali a fait savoir que quatre établissements sanitaires sont mobilisés pour prendre en charge les patients atteints du Covid-19 dont l’EHU désigné comme centre principal d’accueil des malades atteints du nouveau coronavirus et les cas suspects et où 34 cas de guérison ont été recensés.

«L’EHU et le CHU disposent de professeurs éminents considérés comme des sommités dans le domaine », a-t-il relevé, avant de mentionner que 120 médecins spécialistes, 108 généralistes et 160 agents paramédicaux sont mobilisés. Selon le même responsable, la wilaya a déployé les moyens nécessaires pour prendre en charge pas moins de 489 personnes au niveau des hôtels. L’invité de la radio est revenu sur les multiples opérations de désinfection et d’assainissement organisées dans l’ensemble des communes et qui a touché, dit-il, 260 sites depuis le 17 mars dernier.

Une deuxième phase de ces opérations vient d’être lancée et a été dotée de plus de moyens humains et matériels, a-t-il affirmé.

Amel Saher