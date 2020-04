Oran : Une bande de cambrioleurs neutralisée

Les éléments de brigade de gendarmerie nationale d’Aïn El-Bia, daïra d’Arzew (Oran), ont réussi à mettre fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs composée de huit individus spécialisés dans le vol et le cambriolage, a-t-on appris samedi auprès de ce corps de sécurité.

Le commandant, Tazoult Abdelmadjid, commandant de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale d’Arzew, a indiqué à l’APS que dans le cadre du plan du commandement du groupement de la gendarmerie nationale d’Oran en matière de lutte contre la criminalité, les éléments de la brigade d’Aïn El-Bia ont réussi, il y a deux jours, à démanteler une bande de malfaiteurs composée de huit individus âgés entre 17 et 36 ans dont la plupart sont des repris de justice spécialisés dans le vol et le cambriolage d’habitations.

La même responsable a fait savoir que les enquêteurs ont exploité des informations faisant état d'activités douteuses de ces individus, qui ont perpétré plusieurs cambriolages à Aïn El-Bia, ont réussi, après une enquête de plusieurs jours, à 'identifier les membres de cette bande et leur arrestation. Les perquisitions dans les domiciles des mis en cause ont permis de découvrir plusieurs objets volés dont des téléviseurs, du matériel informatique et des objets utilisés dans les cambriolages. Les enquêteurs ont également saisi un véhicule ayant servi aux malfaiteurs dans leurs activités criminelles.

Accusés de constitution d’une bande criminelle pour vol par effraction et dissimulation d’objets volés, les membres ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Arzew après les procédures d’usage dans ce genre d’affaires, a-t-on indiqué de même source.

Saisie de 20 tonnes de farine à Hassi Bounif

Une cargaison de 20 tonnes de farine a été saisie vendredi à Hassi Bounif, au sud-est de Bir El Djir (Oran), lors d'une opération de contrôle menée par les services de la direction du commerce de la wilaya, a-t-on appris samedi du directeur local de cette structure, Ahmed Belarbi. La saisie de ce produit de large consommation a été opérée en collaboration avec les services de la Gendarmerie nationale, lors d'un barrage fixe à hauteur de Hassi Bounif qui avaient arrêté un poids lourd suspect qui transportait la farine aux fins de spéculation, a indiqué à l’APS, Ahmed Belarbi, précisant que le transporteur exerçait son activité sans registre de commerce. Selon la même source, les brigades mixtes de contrôle mobilisées pour traquer les pratiques spéculatives, notamment dans ce contexte de lutte contre la pandémie du coronavirus ont élaboré un dossier pour poursuite judiciaire à l'encontre du transporteur contrevenant par les brigades mixtes de contrôle mobilisées pour traquer les pratiques spéculatives, notamment dans ce contexte de lutte contre la pandémie du coronavirus.

La marchandise saisie a été remise aux services de l’administration des domaines, a-t-on ajouté de même source.