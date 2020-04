Environnement : Concours au profit des écoliers confinés

Ce concours, en ligne et à partir de la maison, sera lancé non seulement dans un objectif d’apporter un changement au quotidien des enfants confinés mais aussi pour élever leurs potentialités artistiques en ces temps difficiles, a relevé le ministère. Selon la même source, «le concours dessin, peinture, art du recyclage, poésie, histoire courte et montage vidéo s’adresse aux élèves du cycle primaire et du cycle moyen et dont l’âge est compris entre 6 ans et 14 ans ajoutant que la participation au concours se fait entièrement en ligne. Elle doit se faire individuellement par l’élève, aidé soit par ses parents ou par son tuteur légal».

«Le dossier d’inscription doit être envoyé par e-mail à l’adresse suivante : concours.dprmeer@gmail.com et ce jusqu'au 19 avril prochain à minuit», a précisé la même source qui a ajouté qu'aucune demande d’inscription ne sera acceptée après cette date, sauf dans le cas d’une prorogation de délai.

Dans un premier temps, les candidats intéressés et souhaitant participer au concours doivent envoyer le formulaire d’inscription en précisant l’intitulé du dessin, de la peinture ou de l’objet issu du recyclage ou une copie de la poésie, de l'histoire courte ou du montage vidéo. Dans un second temps, les candidats inscrits doivent déposer leur dossier numérique de participation complet par Wetransfer et envoyer une photo du dessin, de la peinture, de l’objet issu du recyclage et une copie de la poésie ou de l'histoire courte, avec laquelle ils concourent (format jpg, max. 25 Mo) ou envoyer la vidéo du montage réalisé (au format mp4).

«Les dossiers doivent impérativement être nommés de la façon suivante : nom, prénom, âge, wilaya, nom du projet et catégorie», a tenu à préciser la même source. Le ministère a relevé que ce concours tourne autour de six catégories qui sont l’art du recyclage, l'histoire courte, le dessin, la peinture, la poésie et le montage vidéo. Pour la proclamation des lauréats de ce concours, le ministère a indiqué que la publication de la liste des lauréats se fera sur la page facebook du ministère, et ce à la fin de la période de confinement. Les lauréats se verront attribuer leur prix par la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, lors d’une cérémonie à leur honneur.