Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie : 64 nouveaux cas, 19 décès et 460 guérisons

Les nouveaux décès ont été recensés à travers 6 wilayas, à savoir Tipasa (5 cas), Blida (4), Tlemcen (4), Alger (3), El-Oued (2) et un cas à Béjaïa, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie.

Il a ajouté que l'ensemble des cas au coronavirus ont été enregistrés à travers 46 wilayas, dont 60% ont plus de 50 ans, alors que les décès ont été recensés à travers 34 wilayas.

Concernant les personnes guéries, Dr Fourar a fait savoir que leur nombre s'établit à 460, dont 33% à Alger et 27% à Blida, indiquant que 1.722 patients sont traités à la chloroquine et que 60 malades sont en soins intensifs. Le même responsable a fait remarquer, en outre, que 27 wilayas n'ont enregistré aucun cas au coronavirus, hier, et que 15 wilayas ont enregistré entre un et trois cas. Par ailleurs, Dr Fourar a précisé que 6.000 lits équipés d'autant d'appareils respiratoires ont été mobilisés.