Ministère de l’environnement et des énergies renouvelables : Don de 100.000 litres de désinfectants à Tizi Ouzou

Le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables a offert à la wilaya de Tizi Ouzou, un don de 100.000 litres de produits désinfectants pour soutenir les localités dans la lutte contre la propagation du Coronavirus Covid-19, a indiqué, vendredi à l'APS, le directeur local de l'environnement, Mbarek Aït Aoudia.

Cette même direction a entamé, hier jeudi, l'acheminement de ce produit à partir de Bouira, avec la contribution des moyens des communes les plus proches de cette wilaya, à savoir Draâ El- Mizan, Tizi-Gheniff, Boghni, Ouadhias et avec la participation des directions de Tizi Ouzou de la Protection civile et de la Conservation des forêts, a ajouté M. Aït Aoudia.

Ce produit sera remis, notamment aux villages qui sont activement impliqués depuis l'apparition de la pandémie du Coronavirus dans un vaste travail de désinfection des places publiques et des façades, afin de limiter la propagation du Covid-19, ainsi qu'aux institutions et organisations de la société civile qui organise et participent dans ces opérations, a-t-il ajouté.