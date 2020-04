Lutte contre le Coronavirus, Béjaïa : La fondation Zinedine Zidane mobilisée

Smaïl Zidane, qui gère la fondation Zinedine Zidane, père de la star du football, a offert 5 kits de réanimation, des respirateurs artificiels, des moniteurs, ainsi que des pousse-seringues au profit du secteur de la santé à Béjaïa. Les autorités de la wilaya ont remercié la fondation. Par ailleurs, des ateliers ont été mis en place par la wilaya en collaboration avec les directions de la formation professionnelle, du tourisme et de l'artisanat, de la culture, de l'industrie, de la jeunesse et des entreprises Alcoost et Icotal, pour fabriquer des masques et des tenues de protection médicale.

À ceci s'ajoutent 4 ambulances médicalisées acquises sur le budget de wilaya et 8 autres offertes par la laiterie Soummam au profit du CHU et des 5 établissements hospitaliers de Kherrata, d’Aokas, d’Amizour, de Sidi Aïch et d’Akbou. Pour venir en aide aux familles démunies et des personnes en cessation d’activité, des associations de quartiers ont ouverts leurs locaux pour recueillir des dons en produits alimentaires et fruits et légumes.

Ces actions de solidarité ont déjà suscité un grand soulagement auprès des employés de la santé, en particulier, et de la population, en général. Les opérations de désinfection et de nettoiement des rues et quartiers se poursuivent par des actions des agents de la direction des forêts, du Parc national du Gouraya, de l’Algérienne des eaux, de l'Office national d’assainissement et d'autres services. Ces opérations concernent également les immeubles.

M. Laouer