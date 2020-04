Structures sanitaires de la Sécurité sociale : À la disposition du secteur de la Santé

Dans le cadre de l’action solidaire du gouvernement, notamment en cette conjoncture qui exige la coordination des efforts face au nouveau coronavirus, les 31 Centres de diagnostic, de dépistage et de soins et les 4 Centres régionaux d’imagerie médicale relevant de la CNAS seront mis à la disposition du secteur de la Santé, a déclaré le ministre, en marge d’une visite, en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, au Centre de diagnostic, de dépistage et de soins d’Hussein Dey.

Quelque 1.000 médecins et 131 assistantes sociales relevant de la CNAS et de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) seront également réquisitionnés pour aider les médecins au niveau des hôpitaux et Centres de santé, a ajouté M. Acheuk Youcef. Par ailleurs, il a indiqué que son secteur mettait le service commun du guichet itinérant CNAS/CASNOS avec tous les moyens humains et techniques nécessaires à la disposition des autorités locales, dans le but de contribuer au recensement des familles démunies, notamment dans les zones d’ombre et les régions isolées, pour leur apporter aide et assistance.

Soulignant que ces mesures «s'inscrivent dans le cadre de l'effort national» de lutte contre le COVID-19, il a estimé que cette période «nécessite la réquisition de tous les moyens et la mobilisation de tous pour travailler la main dans la main afin de surmonter cette conjoncture exceptionnelle».

Le ministre a appelé l'ensemble des citoyens à rester chez eux où leurs parviendront toutes les prestations et services à distance, via le site web du ministère du Travail ou les sites des organismes sous tutelle.

En prévision de Ramadhan, M. Acheuk Youcef a fait savoir que la date de versement des pensions de retraite est prévue le 20 avril, pour ceux qui perçoivent habituellement leurs pensions le 22 de chaque mois, et le 22 avril, pour ceux qui les perçoivent entre le 24 et 26.

De son côté, le ministre de la Santé a affirmé que les mesures initiées par le secteur du Travail en faveur de celui de la Santé viennent en application des instructions du président de la République et dans le cadre de la solidarité du staff du gouvernement, à travers la coordination des efforts et la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour la lutte contre la pandémie COVID-19.