Croissant-Rouge algérien : Vibrant hommage aux bénévoles

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabiles, a rendu un «vibrant hommage» à tous les bénévoles à travers le territoire national pour leur mobilisation depuis janvier dernier dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. «Votre présence quotidienne aux côtés de la population, particulièrement les personnes les plus vulnérables et les familles endeuillées, pour apporter soutien psychologique et assistance humanitaire, témoigne de votre engagement, de votre disponibilité et de votre sens profond de la solidarité humanitaire», a écrit Mme Benhabiles, dans son message. «Un hommage particulier et un grand merci à tous, à celles et ceux qui bravent le danger de la contagion dans les wilayas les plus touchées par le Covid-19», a-t-elle ajouté. «Fidèles aux principes fondamentaux du CRA adoptés lors de sa création dans la douleur en 1956, vous faites face aujourd'hui, à cette pandémie avec autant de courage et de détermination que celles et ceux qui ont fondé et ont contribué, à travers l'humanitaire à la libération de l'Algérie», a indiqué Mme Benhabiles, à l'adresse des bénévoles.