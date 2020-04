Eau potable : L'alimentation de la capitale sera régulière durant le ramadhan et l'été

«En attendant que la situation s’améliore davantage, il y aura de la régularité dans l’alimentation en eau potable», a assuré M. Berraki à l’APS, à l’occasion d'une visite d’inspection à la station de pompage (N 1) de Tassala El Merdja, qui alimente les communes de l’ouest d’Alger. Il a ajouté que «des équipes sont mobilisées pour éviter les ruptures d’approvisionnement». M. Berraki a affirmé en outre que la ville d’Alger recèle de ressources hydriques importantes avec une production qui dépasse un million de mètres cubes par jour pour une population de quatre millions d’habitants. Malgré le stress hydrique que connaît le pays, le ministre a estimé que les réserves du pays sont «largement suffisantes» pour permettre aux algériens de passer un été «convenable».

Il a mentionné les dernières pluies de ce mois d’avril et de mars écoulé en affirmant qu’une évaluation plus précise sur les disponibilités du pays en ressources hydriques est prévue à la fin du mois d’avril. Le ministre a avancé que les eaux stockées au niveau des barrages, évaluées à quatre milliards de mètres cubes, ainsi que les stations de dessalement implantées sur le long du littoral et les forages répartis à l’échelle nationale, qui produisent 2,5 milliards de mètres cubes, permettront de faire face aux besoins de la population du moins pour l'année 2020.

«Outre l’alimentation en eau potable, ces quantités conséquentes permettront même l’irrigation des grands périmètres qui s’alimentent des grands barrages», a-t-il assuré.

Il a souligné par ailleurs, que l’Algérie compte avoir une vision à moyen et long terme lui permettant de s’adapter au changement climatique afin qu’elle puisse gérer les éventuelles situations de stress hydrique. «Nous devons faire une évaluation pour avoir une vision prospective afin d’anticiper les mesures en cas où la sécheresse persiste après ces dernières pluies», a-t-il dit, en précisant que ce travail de prospection se fera au terme du mois d’avril par un comité ministériel avec l’appui de l’agence nationale des ressources hydriques et l’agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau.

Concernant l’objet de cette visite effectuée à la station de pompage numéro une de Tassala El Mardja,, M. Berraki a expliqué qu’il s’agit d’une «station très importante» car elle alimente les villes de l’ouest d’Alger (Draria, Douira, Souidania, Ouled Fayet, Rahmania, El Achour, Baba Hassen, Saoula, Khraissia, Dely Ibrahim et Cheraga). Une deuxième station mitoyenne alimente Tassala El Merdja, Douéra et une partie de Birtouta. Il a affirmé que son département misait beaucoup sur la maintenance de ces stations à travers l’installation des pompes de secours pour faire face à d’éventuelles pannes mécaniques ou électriques pouvant interrompre l’alimentation en eau potable du Grand Alger. Quant au dispositif de prévention contre le Covid 19, le ministre a rappellé qu’une cellule a été installée au niveau de son département afin de faire le suivi quotidien de la situation et de s’assurer d’une alimentation régulière des communes en eau potable à travers le pays. La cellule travaille en coordination avec les directions locales des ressources en eau.

Le ministre a également souligné le travail d’assainissement et de désinfection effectué quotidiennement au niveau des agglomérations, des cités et des boulevards dans toutes les wilayas.