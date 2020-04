Illizi : Aides médicales destinées aux structures de santé

Le secteur de la santé de la wilaya d’Illizi a reçu un lot de produits destinés aux structures hospitalières dans le cadre des initiatives de solidarité en cette période marquée par la pandémie du Covid-19, a-t-on appris hier auprès de la direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH).

Composé notamment de 1.200 bouteilles de produits de stérilisation, 2.000 paires de gants, pulvérisateurs médicaux, 20 masques et 20 combinaisons de protection, ce lot, don d’une entreprise privée activant dans le BTP, sera mis à la disposition de l’Etablissement public hospitalier (EPH / Tergui Ouantenidi) et l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP / Ibn-Sina), a précisé le directeur du secteur Ahmed Zenati. L’EPH / Iffri de Djanet a pour sa part, bénéficié de neuf (9) appareils de respiration artificielle offerts par un opérateur économique exerçant dans le domaine de l’agriculture et de l’hydraulique, dans le cadre des efforts consentis pour lutter contre le coronavirus, a-t-il ajouté. Le responsable du secteur a salué à l’occasion, les initiatives humanitaires menées par des associations, organismes et la société civile, pour faire face à cette pandémie. La chambre de l'industrie et du commerce de la wilaya d’Illizi, avait lancé un appel aux opérateurs économiques pour contribuer à des initiatives de solidarité en assurant notamment des produits pharmaceutiques et de protection contre ce virus au profit du personnel médical et paramédical à travers les structures hospitalières de la wilaya.