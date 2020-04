Laboratoire régional du CHU d’Annaba : Lancement jeudi prochain des tests de dépistage

Le test de dépistage du coronavirus sera effectué à partir de jeudi prochain au laboratoire régional des analyses du centre hospitalier universitaire CHU-Annaba a indiqué vendredi dernier le directeur local de la santé et de la population, Abdenacer Daâmèche. «L'équipement de laboratoire et le matériel nécessaires au dépistage du Covid-19 ont été déjà réceptionnés», a précisé à l’APS le même responsable, ajoutant «qu’un spécialiste de l'Institut Pasteur d'Alger est attendu à Annaba au début de la semaine prochaine pour assurer une formation à l'équipe du laboratoire régional qui devra procéder au dépistage du coronavirus». Selon le même responsable, la démarche a été entreprise par la direction locale de la santé après l’aval obtenu du ministère de tutelle. L’initiative permettra la prise en charge des besoins de diagnostics des cas suspectés d’infection par le Covid-19 à Annaba et conforte les efforts déployés pour contrôler les différents indicateurs liés à la pandémie de Corona, ceux des délais de diagnostic notamment, a conclu M. Daâmache.