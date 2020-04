Tébessa : Transfert du service d’oncologie de l’EPH de Bekaria à l’hôpital du chef-lieu de wilaya

Le service d'oncologie mobilisé pour la prise en charge des cancéreux à l'établissement public hospitalier (EPH) Bouguerra Boulaares de Bekaria (Tébessa) a été transféré à l’hôpital Aalia Salah du chef-lieu de wilaya depuis la propagation du coronavirus afin d'éviter une éventuelle contamination, a-t-on constaté hier.

Ce service qui prend en charge plus de 500 malades par mois atteints de divers cancers, entre autres du sein, du col du l'utérus et des poumons, a été transféré momentanément à l'EPH de Tébessa depuis l'apparition de la pandémie, dans le cadre des mesures préventives prises par la direction locale de la santé et de la population, a précisé à l'APS le médecin chef du service, Dr. H. Amran.

«L'EPH Bouguerra Boulaares, entièrement mobilisé pour prendre en charge les cas suspects et confirmés du Covid-19, ne peut plus recevoir les cancéreux», a indiqué cette praticienne, rappelant que ce service est l’unique du genre à travers toute la wilaya. «Le risque de contamination des malades souffrant du cancer par le coronavirus est très élevé, ce qui a nécessité le transfert du service à un autre établissement hospitalier», a-t-elle justifié.

A cet effet, l'hôpital Aalia Salah du chef-lieu de wilaya a ouvert ses portes aux malades, en mobilisant le service de neurochirurgie (temporairement suspendu sauf aux cas urgents) pour recevoir et prendre en charge les malades, a fait savoir de son côté, le directeur de cette structure sanitaire, Dr. Mohamed Madjen.

Pour leur part, des patients se sont déclarés satisfaits des conditions d’hospitalisation dans cette structure sanitaire.

Le service de référence de la wilaya de Tébessa, mobilisé pour prendre en charge les malades du Covid-19, se trouve à l'EPH Bouguerra Boulaares de Bekaria et dispose du matériel et d’un staff médical nécessaire pour faire face à cette pandémie.