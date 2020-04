Rachid Belhadj, chef du service des facultés de médecine au CHU Mustapha-Pacha : «Le recours aux médecins privés n’est pas à exclure»

M. Rachid Belhadj, chef du service des facultés de médecine et directeur des activités médicales et paramédicaux, a déclaré, jeudi dernier, sur les ondes de la Radio nationale que le traitement par la chloroquine présente des risques cardiaques sur certains sujets contaminés. C'est la raison pour laquelle, explique l'invité de la rédaction, que «tous les établissements où les contaminés sont hospitalisés sont dorénavant équipés d'appareils électrocardiogrammes pour effectuer des tests sur les sujets avant l'administration du traitement».

Faisant face à une situation difficile, et afin de répondre à une demande de plus en plus persistante, les responsables de Centre hospitalo-universitaire Mustapha-Pacha tentent d’équiper les unités de soin réservées au traitement de la pandémie du Coronavirus. «Nous avons installé un appareil PCR sur place pour analyser et obtenir les résultats aussi rapidement que possible», déclare le Dr Belhadj.

Pour éviter ce qu'il qualifie d'épuisement du personnel médical, le Dr. Belhadj lance un appel à la coordination et à la conjugaison des efforts afin de se préparer à toute éventualité. Le médecin a déclaré que les responsables du CHU ont également mis en place un algorithme pour le dépistage du Covid-19 et dédié un scanner pour identifier les personnes atteintes.

L’aggravation de la situation pousse le médecin à adresser un message aux collègues et médecins, infectiologues, phtisiologues et internistes du service public dans les hôpitaux de la périphérie d'Alger et d'autres travaillant dans les polycliniques pour soutenir le personnel sanitaire.

«On est en phase d'apprentissage, d'adaptation et d'organisation de nos moyens face à la crise», a-t-il déclaré et d'ajouter que «pour le moment, nous sommes en train de mobiliser nos ressources humaines et nous n'avons pas encore sollicité l'aide des médecins privés». En cas d'aggravation de la crise, le Dr Belhadj n'exclut pas un possible recours aux collègues du secteur privé». Il ajoute également que «les effectifs n'étaient pas préparés» mais que grâce à l'élan de solidarité, des industriels, de la société civile, des étudiants et du personnel sanitaire, on tient le coup».

Il affirme dans un autre contexte qu'en l'absence d'un vaccin, «l'Algérie a adopté un schéma thérapeutique distribué à tous les hôpitaux qui prennent en charge les personnes contaminés». Le traitement par la chloroquine permet d'avoir «des résultats satisfaisants».

Il dénonce la manipulation des chiffres des décès sur les réseaux sociaux et fait savoir «qu'il y a des décès qui échappent au circuit hospitalier». Il indique qu'il «s'agit des malades qui décèdent chez eux, car arrivés à un stade de complication en étant confinés». Mettant en garde sur les risques de contamination en faisant la toilette de mort, il affirme que le ministère des Affaires religieuses a émis une exégèse religieuse sur cette question et que les familles n'ont pas le droit de voir la dépouille.

Le Dr Belhadj a regretté le manque de conscience chez les concitoyens. «Si les gens ne respectent pas les mesures de confinement, nos services de santé seraient dépassés», dit-il en appelant les autorités à instaurer une certaine discipline. «Chaque individu doit porter la bavette lorsqu'il sort avec le respect de la distanciation sociale», a-t-il ajouté.

Tahar Kaïdi