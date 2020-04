Lyès Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé : «Nous saluons l’engagement des autorités»

L'engagement sans faille et multiforme de l'État dans la lutte contre le coronavirus met au premier plan le rôle du personnel médical qui fait l'objet de l'encouragement constant des hautes autorités et de la population.

Des organisations syndicales pourtant connues pour leurs prises de position très souvent critiques à l'égard du système de santé reconnaissent, aujourd'hui, haut et fort la volonté manifeste des pouvoirs publics de parer prioritairement aux manquements constatés en matière d'optimisation des conditions de prise en charge des patients atteints du Covid-19.

«On ne peut aujourd'hui que saluer très honnêtement l'engagement au plus haut niveau des autorités», affirme le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique, Dr Lyès Merabet, interrogé sur les arrivages de matériels et d’équipements médicaux de Chine. «Les professionnels de la santé font leur travail et ils ont démontré qu'ils assument pleinement leurs responsabilités face à l'épidémie. Ils ont toutefois besoin de moyens de protection, de diagnostic et de traitement, et je pense que c'est bel et bien à cette attente que répond l'acheminement dans des délais records des équipements réceptionnés», a-t-il expliqué. «Nous souhaitons que ces équipements soient distribués le plus rapidement possible aux structures de la santé», dit-il en insistant sur la nécessité de conférer plus de protection au personnel soignant. La question revient de manière récurrente dans les propos des spécialistes de la santé et bénéficie d'une attention particulière dans le cadre du dispositif national de lutte contre l'épidémie mis en œuvre sous l'égide et le suivi permanent du président de la République. Se référant aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Merabet plaide pour une généralisation du dépistage du personnel médical dont il faut s'assurer continuellement qu'il n'est pas porteur du virus et éviter ainsi tout risque de faire des établissements de santé des courroies de transmission de l'épidémie. «Il y a environ un mois, nous avons soulevé la question du dépistage des professionnels de la santé potentiellement exposés au risque de contamination car en contact avec des patients atteints», a affirmé le président du Snpsp. «Il faut tout faire pour éviter que le personnel soignant devienne un facteur de diffusion de la maladie dans son environnement immédiat, c'est-à-dire au sein même des hôpitaux», a-t-il insisté. Interrogé sur l'utilisation de la chloroquine, il a indiqué que ce protocole de traitement a donné des résultats satisfaisants. «Les différents échos que nous avons des différents services hospitaliers, que ce soit à Alger, Oran, Annaba et Constantine sont probants», a-t-il dit. «La quasi-majorité des malades soumis à ce traitement ont réagit très favorablement», a-t-il précisé.

Karim Aoudia