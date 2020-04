Universités : Réussir l’enseignement à distance

Lors d’une visioconférence tenue il y a quelques jours, la FNESRS a salué le recours de la tutelle à cette opération, notamment l'utilisation d'une plate-forme totalement adaptée. Elle a toutefois souligné que l’aboutissement de ce modèle éducatif est tributaire de la réunion de certaines exigences et des capacités technologiques de qualité.

Il s’agit de la nécessité de fournir tous les moyens et de mobiliser toutes les capacités physiques et les énergies humaines qui existent dans le secteur. Dans ce contexte, elle a mis l’accent sur l'importance de combler le manque numérique et de répondre aux besoins de certaines institutions universitaires qui manquent de moyens, en procédant à un inventaire permettant de recenser les besoins de chaque établissement.

La Fédération estime également que l’opération de sensibilisation et de formation constitue en soi la pierre angulaire pour un lancement réussi de l'enseignement à distance.

À cette fin, la FNESRS a proposé de recourir à l'expertise et aux moyens du Centre de recherche sur l’information scientifique et technique et de l'Université de formation continue qui disposent de moyens requis et comptent une expérience non négligeable dans la formation à distance et la formation de formateurs qui maitrisent les méthodes d'enseignement à distance. La même structure a appelé à la conclusion d'un accord entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique pour faciliter aux étudiants ainsi qu’aux enseignants l'enseignement à distance et proposé la création d'une chaîne de télévision pour l'Enseignement supérieur qui contribuerait à renforcer la communication scientifique et pédagogique. Elle a suggéré le lancement d’une réflexion sur les meilleurs mécanismes permettant d’impliquer le plus grand nombre d'étudiants dans ce modèle d’enseignement et la création d'une commission d'évaluation chargée de la mise en œuvre et le déroulement de l’opération.

A ceci s'ajoute le contrôle de la qualité au niveau des universités en impliquant les conférences régionales des universités ainsi que la mise en place d'un mécanisme pratique pour recenser les carences pour les combler.

Par ailleurs, l'ancien ministre, Tayeb Bouzid, a donné, via Facebook, un nombre de conseils aux étudiants pour surmonter cette épreuve.

Pour M. Tayeb Bouzid, la préparation de cours interactifs en ligne nécessite la participation de spécialistes en informatique et d’enseignants spécialisés ainsi que de spécialistes en psychologie pédagogique.

L’opération nécessite, selon lui, la création de classes de cours virtuels avec des groupes comprenant entre 15 et 20 étudiants en leur fournissant des tablettes et des caméras numériques, si nécessaire. Il propose également de fournir à l’enseignant chargé des cours ou des travaux dirigés un équipement spécial et une connexion à Internet avec un débit approprié, soulignant que les cours sur Internet peuvent constituer un support pédagogique, mais cela ne peut en aucun cas remplacer les cours selon le mode de présence où l’enseignant peut jouer pleinement son rôle dans le suivi des étudiants.

Il a suggéré aussi de réorganiser l'action pédagogique en reformulant les leçons et en réduisant tant que possible les cours théoriques et s'appuyer sur les exercices appliqués. Il a appelé à l'activation du rôle de l’Office des publications universitaires pour préparer des manuels.

Salima Ettouahria