Commentaire : L’état sur tous les fronts

Nul ne peut occulter ce gigantesque effort consenti par l’Etat en cette phase cruciale que traverse le pays pour la préservation de la santé publique. Tous les moyens sont mobilisés pour prendre en charge tous les patients atteints du virus quand bien même des insuffisances sont constatées. L’ensemble des citoyens perçoit cet engagement et cette détermination singuliers et marqués par un profond esprit de solidarité. Par la voix du premier responsable du pays, le ton a été donné pour exploiter toutes les opportunités et mettre les capacités nationales au service du peuple. Le président de la République a donné des instructions fermes au gouvernement pour se déployer et gérer cette crise avec le souci premier de soulager les populations dans leur quotidien. En un temps record, les structures sanitaires furent équipées pour répondre à un besoin pressant et conforter le personnel médical dans ses nobles missions de traitement, sans parler évidemment de cet arsenal de mesures de protection et de confinement pris à l’effet d’atténuer la propagation de la contamination qui s’étend à une vitesse vertigineuse dans des pays autrement plus nantis. Une telle concentration sur le volet médical n’a pas empêché pour autant l’Etat de mener des opérations de grande envergure pour le ravitaillement des populations les plus reculées du territoire suivi régulièrement par le ministre du Commerce.

D’autre part, pour assurer la bonne organisation des opérations tous les corps de sécurité, notamment l’Armée nationale populaire, sont mobilisés sur le terrain.

Institutions et organismes étatiques ont momentanément suspendu leurs missions de gestion pour se mettre au service du peuple, affichant leur pleine disponibilité à cette la cause nationale. Leurs représentants ont même fait don de leur salaire en signe de solidarité avec les couches défavorisées pour rappeler leur appartenance à ce peuple. A propos justement de cette notion de solidarité, il faut dire qu’elle a fortement résonné au vu des campagnes menées par des associations et des âmes charitables en direction de la région de Blida, la plus affectée, pour exprimer le sentiment d’unité.

Aussi douloureuse soit-elle, cette phase est une épreuve supplémentaire pour raffermir les liens entre les Algériens et situer la grandeur de l’Etat algérien. Un Etat à l’écoute des pulsations de la société et attentif à ses préoccupations. Un Etat sensible aux souffrances de ses citoyens et soucieux du respect de leur dignité quelles que soient les circonstances.

A. Bellaha