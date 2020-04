M. Beldjoud : «L’état a mobilisé tous les moyens nécessaires»

Dans une déclaration à la presse au terme de sa visite, le ministre a salué la mobilisation dans les premières lignes, depuis janvier dernier, des éléments de la Protection civile aux côtés des corps de Sécurité et personnels de santé, soulignant «l’entrée en service, dès aujourd’hui, des colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêt pour les opérations de désinfection dans le cadre de l'effort national de lutte contre l'épidémie de Covid-19». Après avoir rappelé les instructions et les directives du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour faire face à l'épidémie, M. Beldjoud a affirmé que l'Etat «a mobilisé tous les moyens nécessaires» pour endiguer cette épidémie et protéger les citoyens, appelant une nouvelle fois à la discipline et au respect des règles de confinement.