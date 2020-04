Ghardaïa : Mesures pour faciliter le déplacement des agriculteurs

Ces procédures, arrêtées par le wali Boulem Amrani, s'inscrivent dans la volonté de poursuivre l'approvisionnement des marchés en produits agricoles et laitiers, et permettre ainsi aux agriculteurs d'écouler leurs produits de saison difficilement stockables, a fait savoir le directeur du secteur.

Alors que l'ensemble des habitants de Ghardaïa sont confinés partiellement chez eux pour tenter d'éradiquer la propagation du Coronavirus, les travailleurs de la terre, les éleveurs et les producteurs de lait entament leurs travaux dans les périmètres agricoles et les laiteries tôt, juste après la prière de l'aube bien avant la fin du confinement partiel et achèvent également leurs activités au coucher du soleil , a déclaré à l'APS Mustapha Djakboub. Les agriculteurs et les éleveurs de la wilaya sont mobilisés pour assurer l'approvisionnement et la collecte des produits agricoles et lait, au profit des consommateurs, a-t-il souligné.

Selon l'arrêté du wali de Ghardaïa, élaboré sur proposition de la direction des Services agricoles (DSA), ces mesures exceptionnelles facilitant le déplacement, touchent également les apiculteurs et aviculteurs ainsi que les collecteurs de laits. Ami Hadj Kada, un agriculteur de la daïra de Metlili (45 km au sud de Ghardaïa) a salué cette décision qui permet aux agriculteurs et éleveurs d'entamer le travail de la terre tôt le matin afin d'approvisionner le marché en produits frais en cette période de crise sanitaire du Covid-19.