Culture des vergers : Regain d’intérêt

De plus en plus de villageois se sont mis au travail de la terre pour se soulager de l’angoisse provoqué par le confinement à domicile et la monotonie pesante. Selon des échos parvenant de plusieurs villages, la culture des vergers situés aux alentours des maisons a non seulement repris ses droits mais elle constitue la principale occupation de la majorité des villageois. La culture des vergers, jadis pratiquée à grande échelle dans la région, a commencé à susciter un extraordinaire engouement.

La fermeture de tous les espaces de loisirs et l’interdiction de tout rassemblement dans des places publiques ont fait de ces vergers et potagers le seul refuge permettant aux villageois de se soustraire à cette obligation de confinement sans pour autant mettre leur vie et celle de leurs concitoyens en danger. Des villageois armés de matériels agricoles et autres équipements d’arrosage et de défrichement prennent soin des vergers et plantent des arbres fruitiers et des légumes. Outre ce regain d’intérêt à la terre, ces sorties quotidiennes constituent une sorte de thérapie, a confié Rachid, un activiste humanitaire. La réduction du temps de circulation et les risques de contamination au Covid-19 ont contraint Rachid à rejoindre sa maison au village Talla Bouzrou dans la commune de Makouda pour s'occuper de son verdoyant et fleurissant potager.

«C’est là que je me refuge en cette période», nous a-t-il affirmé, en informant qu’il a constaté un engouement sans pareil au travail de la terre qui était, avant le début de cette pandémie, pratiquement abandonné».

Un autre citoyen du village Ichiqar de la même commune, Rabah, la soixantaine, passe lui aussi son temps à entretenir le verger familial. «C’est le moment de renouer avec nos traditions, dont la culture potagère qui a été abandonnée ces derniers temps», nous a déclaré cet ancien cadre de l’agriculture ayant préféré quitter momentanément son appartement à la nouvelle ville pour se confiner sans contrainte majeure au village et prendre soin de son verger.

Sur Facebook, défilent des images de villageois en pleine action de labour et d’entretien de leurs vergers avec des messages invitant les citoyens à reprendre le travail de la terre.

Bel. Adrar