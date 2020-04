Le ministre de l’Intérieur inspecte le dispositif de la protection civile : Des hélicoptères pour les transferts sanitaires

Le dispositif mis en place par le commandement de la PC, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, a été inspecté, hier, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, qui était accompagné du DGPC, le colonel Boualem Boughelaf et du wali d’Alger, Youcef Cherfa, ainsi que du chef de sûreté de wilaya d’Alger.

Le ministre a entamé sa visite à l'unité aérienne principale de la Protection civile au niveau de l'aéroport international Houari-Boumediène, où il s'est enquis des moyens de cette unité et du staff mobilisé pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

Ensuite, le ministre s'est rendu à l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar El Beida où il a pris connaissance des mesures prises par la Protection civile dans la préservation de ses éléments et des citoyens, ainsi que la désinfection des moyens d'intervention durant et après l'exécution des différentes tâches qui lui sont assignées, essentiellement le transport des victimes du virus aux établissements de santé.

Une nouvelle mission pour les pilotes-pompiers. Deux hélicoptères médicalisés ont été mobilisés par l’unité aérienne de la Protection civile, pour l’évacuation sanitaire des cas urgents des malades atteints de Covid-19, a indiqué, hier, le sous-directeur des statistiques et de l’Information de la direction générale de la Protection civile (DGPC). Il ne s’agit pas de mission inédite, les hélicoptères de la PC ont déjà mené des évacuations dans le cadre de l’urgence sanitaire à Ghardaïa et Oued Souf, dans le cadre d’une convention signée entre les ministères de l'Intérieur, de la Santé et des Transports portant obligation de la prise en charge des patients des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux dans le volet relatif à l'évacuation par voie aérienne dans les cas délicats, a rappelé le colonel Farouk Achour. Ainsi, pour prendre en charge les malades atteints du coronavirus, les responsables du groupement aérien ont procédé à l’adaptation de deux hélicoptères médicaux. Le brancard a été équipé d’une enveloppe en plastique sécurisé. L’appareil entier a été sécurisé avec des protections en plastiques afin d'éviter que le virus ne puisse se disperser dans l'hélicoptère. Tout le personnel, dont le médecin, le pilote et le mécanicien, sont dotés de combinaisons et de tenue de protection. Des exercices de simulation ont déjà été organisés dans le cadre de la préparation et de l’anticipation. De même le personnel, notamment les médecins, ont suivi une formation spécifique. Le sous-directeur de l’information et des statistiques a souligné que cela s’inscrit dans le cadre du dispositif global mis en place par la DGPC pour la prévention et la lutte contre cette pandémie, tout en assurant que d’autres appareils pourront être adaptés en cas de nécessité.



Les feux de forêt, un autre défi dans un contexte particulier



Lors de sa visite, le ministre de l'Intérieur a supervisé la livraison de 16 colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêt aux directions de la Protection civile de plusieurs wilayas, lesquelles viennent s'ajouter au dispositif opérationnel dédié à la lutte contre ces incendies, composé de 37 colonnes réparties à travers 36 wilayas.

Dans cette optique, la DGPC accorde un intérêt particulier, cette année, à la lutte contre les feux de forêt, afin de préserver le patrimoine forestier, en particulier les récoltes et les champs de blé. Une action qui vise la protection de l’économie nationale dans le contexte actuel marqué par une crise sanitaire qui a lourdement impacté le système économique internationale. Pour se faire, l’unité aérienne de la PC sera mobilisée dans le dispositif de lutte contre les feux de forêt. Le colonel Achour a rappelé, dans cet ordre d’idées, que les hélicoptères ont contribué efficacement aux opérations d’extinction de feux de forêt à Tizi-Ouzou, Blida, El-Taref. Dans ce sillage, la DGPC vient d’être dotée de 186 d’engins, des camions légers fabriqués par le ministère de la Défense nationale (MDN). «Ils seront également mobilisés dans les opérations de désinfection des édifices publics, des lieux publics et des rues principales», a-t-il précisé. En outre, 16 wilayas sont dotées de nouvelles colonnes mobiles, «qui contribuent également aux campagnes de sensibilisation et de prévention et d’accompagnement des agriculteurs». Au niveau de l’unité nationale, la délégation officielle a suivi une présentation du protocole d’intervention de la PC dans le cadre d’un cas suspect, en particulier «l’évacuation sanitaire par une ambulance médicalisée, qui est soumise obligatoirement à la désinfection, tout comme le personnel, avant sa remise en service», a assuré l’officier supérieur de la PC. Le colonel Farouk Achour a réaffirmé «l’engagement et la mobilisation des éléments de la PC pour la protection, le secours et l’assistance aux personnes et l’accompagnement des efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre le Covid-19».

Neila Benrahal