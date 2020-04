Fabrication de la Chloroquine : Saidal en négociation pour l’achat de la matière première

Le Groupe pharmaceutique public Saidal, se trouve actuellement en plein négociation avec plusieurs fournisseurs pour l'achat de la matière première entrant dans la fabrication de la chloroquine, médicament qui a prouvé son efficacité contre le Coronavirus, a affirmé hier à Alger la PDG de Saidal Mme Fatouma Akacem. «Saidal est actuellement en plein négociation avec plusieurs fournisseurs issus de plusieurs pays, dont l'Inde, dans le but d'acquérir la matière première pour fabriquer l'hydroxychloroquine», a précisé Mme Akacem dans une déclaration à l'APS, qui a assuré que «Saidal détient les équipements nécessaires ainsi que les hautes compétences pour fabriquer dans un premier temps 1 million d'unités de ce remède». Mme Akacem a assuré, dans le même cadre que la capacité de production de Saidal pourrait atteindre les 5 millions d'unités de ce médicament dans les plus brefs délais et ce à condition que la matière première soit disponible. Il est à rappeler que la chloroquine est un médicament indiqué dans le traitement et la prévention du paludisme (la malaria) mais aussi en rhumatologie et en dermatologie pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et certains lupus. Elle a prouvé son efficacité dans le traitement des malades atteints par le Coronavirus Mme Akacem a relevé, par ailleurs, que Saidal s'est lancée pour la première fois au niveau de son unité de Constantine dans la production du gel hydro-alcoolique, un produit fortement demandé sur le marché dans le contexte de la pandémie du Coronavirus.

«Une première quantité de 20.000 flacons d’un litre, a été déjà produite et distribuée gratuitement à la Pharmacie centrale des hôpitaux et aux institutions publiques, a-t-elle rappelé tout en ajoutant que le groupe fabriquera, dans une deuxième phase, d’autres formats de 100 ml et 200 ml.

Elle a par ailleurs assuré que Saidal a mis à la disposition de la population une gamme de produits à savoir le Paracétamol et les différentes vitamines (C, zinc et magnésium).

«Une grande quantité de ces produits est disponible au niveau des centres de production de Saidal», a-t-elle assuré.