Entretien avec le Dr Abdelhafid Kaïdi, spécialiste en maladies infectieuses : «La bithérapie donne de bons résultats»

Interview réalisée par : Kamélia Hadjib

Le Dr Abdelhafid Kaïdi, médecin spécialiste en maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik, reste optimiste quant aux résultats obtenus après l’utilisation de la bithérapie sur des malades atteints du Covid-19. Dans cet entretien, le Dr Kaïdi décrit son quotidien avec l’ensemble de son équipe dans la lutte contre le coronavirus.

El Moudjahid : Blida est la wilaya la plus touchée par le Covid-19. Comment gérez-vous l’épidémie depuis son apparition ?

Je suis praticien spécialiste en chef des maladies infectieuses et j'exerce à l’hôpital de Boufarik. Je prends en charge le dépistage des cas de coronavirus. A un moment donné, nous étions dépassés par le nombre important de malades. Ce n’est pas propre à l’Algérie, c’est valable pour tous les pays. Il n’était pas possible d’effectuer des prélèvements pour toutes les personnes qui se présentaient au service. Lorsqu'un sujet était touché, c’était systématiquement tous les membres de sa famille qui bénéficient d’un prélèvement nasopharyngé pour voir s’ils étaient touchés ou pas. Mais par la suite, on voyait que la situation prenait de l’ampleur et que ce n’était pas possible d’effectuer les prélèvements pour tous. On a décidé dès lors d’hospitaliser tous les sujets suspects qui étaient porteurs de manifestations cliniques très évocatrices du Covid-19. Très vite, il y a eu saturation des unités du service des maladies infectieuses. Suite à quoi, nous étions dans l’obligation de faire appel à d’autres unités comme le service de médecine interne de l’hôpital. Par la suite, j’ai quitté la salle des prélèvements et je me suis plutôt occupé de la prise en charge des patients qui étaient confirmés positifs. Les sujets suspects qui n’avaient pas été encore confirmés étant confinés au niveau du service de chirurgie.



Comment se présentait le profil évolutif de l’épidémie ?

Au fil des jours, on voyait que l’épidémie a commencé à prendre de l’ampleur. Très rapidement, l’hôpital de Boufarik était saturé. On voyait venir les choses, c’était comme un ouragan. Des gens qui sont à la tête des différentes commissions des services des wilayas ont commencé à réfléchir sur les modalités de prise en charge des malades dont le nombre ne cessait d’augmenter. Les chiffres vont être multipliés par dix. Tout de suite, nous avons fait appel à l’hôpital Frantz-Fanon de Blida, exactement au niveau de l’Institut de greffe d’organes. Je me suis retrouvé à la tête du département de cet Institut.

Quand je me suis déplacé à Blida, c’était pour diriger ces unités qui ont été ouvertes pour traiter le Coronavirus. Cet Institut dispose de plus de 100 lits en plus d’un espace qui a été aménagé au niveau du 3e étage qui est encore en construction. Au bout de trois jours, il était submergé de patients et nous étions dans l’obligation d’arrêter les hospitalisations. Mercredi dernier, nous avons ouvert le service de traumatologie de l’hôpital de Blida du professeur Hamidani qui a été mobilisé pour accueillir les malades atteint du coronavirus. Voilà le profil évolutif de l’épidémie. C’est de cette manière qu’on gère une épidémie à grande échelle.



Concernant le pic de l’épidémie, est-ce qu’on l’a atteint ou pas encore ?

Je ne suis pas d’accord quand j’entends ici et là qu’on a atteint le pic alors que nous continuons à recevoir un grand nombre de malades. Le nombre ne me fait pas peur mais ce sont les formes graves qui m’inquiètent. Des cas qui peuvent être dramatiques si nous n’avons pas suffisamment de structures et de personnel médical spécialisé pour faire face. Aujourd’hui, la grande problématique de cette épidémie est d’abord d'identifier très rapidement des malades qui basculent d’une forme modérée à une forme sévère, gravissime. Si on ne les repère pas très rapidement, on risque de les perdre. Les malades atteints du Covid-19 ont des problèmes respiratoires, une toux et une fièvre. Le symptôme le plus inquiétant reste la gêne respiratoire.

Dans une première étape, on pratique une oxygénation sans assistance respiratoire et on attend jusqu’à la saturation en oxygène. Lorsque cette dernière remonte avec l’apport de l’oxygène, c’est un bon signe. Cependant, chez certains patients, cette saturation commence à diminuer malgré l’apport en oxygène et l’oxygénation chute et l’état de santé du malade devient inquiétant.

Dans ce cas, il faut vite le transférer en soins intensifs, c’est-à-dire au service de réanimation médicale pour qu’il puisse bénéficier d’une intubation trachéale, soit en plaçant une sonde à l’intérieur des voies respiratoires et en plaçant un respirateur artificiel et pour cela il faut provoquer un coma artificiel pour permettre au patient de respirer avec une machine. C’est une pratique qui est obligatoire à un moment donné mais qui ne permet pas à tous les coups de sauver le patient. Une épidémie évolue pour atteindre un pic ensuite elle passe par une courbe descendante jusqu’à ce qu’elle disparaisse complètement. Nous souhaitons que ce pic soit atteint à moindre mal et avec un minimum de décès possible. L’échec, c’est le décès d’un malade et le nombre de décès est un paramètre important dans la gestion d’une épidémie. En Algérie, le nombre de décès n’est pas faramineux. Il est au même niveau des autres pays.



Selon vous, il reste combien de temps pour atteindre le pic de l’épidémie du Covid-19 ?

Avec l’évolution des événements, je pense qu’on en a encore pour une bonne quinzaine de jours de travail très dur. Mais il y a un autre paramètre qui doit être pris en considération en dehors du phénomène naturel. Il s’agit de la bêtise humaine. Nous parlons aujourd’hui de confinement à domicile qui n’est pas suffisamment respecté. Les gens doivent respecter ces mesures et doivent être conscients de la gravité de la situation. On est en danger, l’humanité est en danger. Le pic peut être retardé par rapport à ce genre de comportements inconscients. Je trouve que les forces de l’ordre doivent durcir le ton pour faire respecter les mesures de confinement. Nous n’avons pas le choix, la situation est dramatique.



Concernant la prise en charge thérapeutique des patients, comment se fait-elle au niveau de votre service ?

Sur ce plan, on ne lésine pas sur les moyens. Tous les malades peuvent bénéficier d’un oxygène et d’un apport hydrique par voie parentérale.

Les malades ont tous accès à la nouvelle thérapie. Au départ, nous avons commencé par la monothérapie ensuite le ministère de la Santé a transmis de nouvelles recommandations thérapeutiques. J’ai commencé la bithérapie dès le départ, je me suis suffisamment informé sur cette thérapie à travers les études qui ont été faites à Marseille, en Italie et en Chine où on parle de meilleurs résultats quand on associe l’hydroxychloroquine avec l’Azithromycine au lieu de donner l’hydroxychloroquine seul.

Quand on est en épidémie, l’avantage des médecins experts est cette opportunité mais aussi la responsabilité du pouvoir discrétionnaire qu’on exerce dans l’intérêt du malade. Je reste optimiste surtout quand je vois que mes patients ont retrouvé le sourire. Quelques jours après l’utilisation du traitement de bithérapie, un bon nombre de mes malades se portent bien.

Il faut reconnaître que nos décideurs suivent de très près les événements à travers le monde et ils ont devancés beaucoup de choses. Ils anticipent les événements à travers la prise de décisions de manière sage et réfléchie.

K. H.