Royaume-Uni : Une femme de 102 ans se remet du COVID-19

Contre toute attente, une femme de 102 ans s'est remise du COVID-19 et a quitté vendredi l'hôpital Aintree de Liverpool, ont rapporté les médias locaux.

Les infirmières se sont alignées dans le couloir, acclamant et applaudissant, alors que la patiente (dont l'identité n'a pas été révélée) — l'une des plus âgées du service — a quitté l'hôpital et a rejoint sa maison de repos, en ville.

Saluant son rétablissement comme «une bouffée d'air frais» dans un message adressé au personnel, les responsables de l'hôpital ont déclaré : «Elle manquera à tous les patients et employés du service, car elle est retournée dans sa maison de repos et a diverti tout le monde pendant son séjour», a rapporté l'Echo de Liverpool. Cette «excellente nouvelle» fait suite à des informations récentes selon lesquelles deux membres du personnel, dont une infirmière de 68 ans, sont décédés récemment des suites du COVID-19, selon l'Echo de Liverpool.