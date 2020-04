Etude de l’Université des Nations Unies : Les retombées de la pandémie pourraient aggraver la pauvreté

Une nouvelle étude publiée par l'Université des Nations unies a averti que les retombées économiques de la pandémie du coronavirus pourraient aggraver la pauvreté mondiale pour un demi-milliard de personnes.

Une telle situation représente 8% de la population humaine et ce serait la première fois que la pauvreté augmente dans le monde depuis 1990, selon les auteurs de cette étude, qui estiment qu'un recul de cette ampleur annulerait une décennie de progrès mondiaux en matière de réduction de la pauvreté.

L'étude montre, en outre, que la réalisation de l'Agenda 2030 des Nations unies, en particulier les Objectifs de développement durable sur l'absence de pauvreté et la faim zéro, est menacée de manière considérable.

Par ailleurs, une autre étude de l'équipe spéciale inter-institutions sur le financement du développement dirigée par les Nations unies a appelé les gouvernements à prendre des mesures immédiates pour prévenir une crise mondiale de la dette potentiellement dévastatrice et remédier aux ravages économiques et financiers causés par la pandémie du Covid-19.

Selon le rapport 2020 du système des Nations unies sur le financement du développement durable, même avant l'apparition de la pandémie de coronavirus, un pays sur cinq — où vivent des milliards de personnes dans la pauvreté — risquait de voir son revenu par habitant stagner ou diminuer cette année.