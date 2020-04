Tipasa : Les agriculteurs autorisés à se déplacer

La décision, émise par le wali Omar Lhadj Moussa, autorise les déplacements à l’intérieur de la wilaya, notamment vers les exploitations agricoles, durant les horaires du confinement (de 15h à 7h du matin), pour les agriculteurs, cultivateurs, éleveurs bovins et éleveurs de volaille et les apiculteurs, est-il signalé.

Selon la même source, cette décision a pour objectif de garantir la «continuité de l’activité et de la production agricole, eu égard au fait que l’activité agricole, au même titre que l’élevage bovin, de volaille et des abeilles, requièrent des déplacements tôt dans la matinée, et le soir», est-il précisé. La décision prise à l’issue de la réunion régulière, tenue par la wali, pour le suivi de la situation de l’épidémie du Covid-19, recommande aux agriculteurs, éleveurs et cultivateurs de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de cette pandémie.