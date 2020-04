Médéa : Autorisations pour les professionnels de l’agriculture

La délivrance de ces autorisations concerne, selon Boualem Madani, des catégories professionnelles bien précises, de sorte à «mieux organiser le déplacement de ces professionnels, après 15h, heure de l’entrée en vigueur du confinement partiel, et permettre au secteur de continuer à fonctionner sans grande incidence», a-t-il expliqué. Les catégories ouvrant droit à cette autorisation, délivrée par les chefs de daïra, en concertation avec les responsables des subdivisions agricoles, sont les agriculteurs (producteurs maraîchers ou autres), les éleveurs d’ovins, apiculteurs, aviculteurs, ainsi que les vétérinaires, appelés à se déplacer, pour des besoins professionnels, au-delà de 15h, a fait savoir Boualem Madani. Dans le but de «bien maîtriser» l’opération et d’éviter des «dérives», les demandes d’autorisation sont soumises à un examen «approfondi» des services des subdivisions agricoles et ceux des collectivités locales, en l’occurrence la daïra, en accordant la «priorité» aux personnes qui sont dans l’obligation d’intervenir, après l’entrée de l’heure du confinement, ou dont l’activité nécessité une présence indispensable sur le terrain, a fait savoir ce responsable.