Les Algériens et le confinement : «Nous nous adaptons»

Comment les Algériens vivent-ils leur confinement et comment se sont-ils adaptés à cette situation ?

Mourad, 69 ans, résidant à Alger, nous a confié avoir changé ses pratiques et ses habitudes depuis l’entrée en vigueur du confinement. «Je sors uniquement deux heures par jour, afin de faire les commissions et pour un petit tour, histoire de me dégourdir les jambes», a-t-il affirmé, ajoutant qu’il occupe ses journées en travaillant, en écrivant et en faisant de la lecture sur fond de télévision.

Le sexagénaire a affirmé que cette période est, pour lui, l’occasion de resserrer davantage ses liens avec sa famille et ses amis, et a indiqué n’avoir pas spécifiquement modifié ses habitudes alimentaires.

Pour sa part, Hamza, 29 ans, résidant à Bab-Ezzouar, nous a affirmé que la période actuelle est pour lui un moment de changement sur tous les plans. «La crise sanitaire que traverse le pays est pour moi l’occasion de changer beaucoup de choses dans mon quotidien. Tout d’abord, il faut dire que j’ai un emploi dans le secteur de la communication qui exige une présence quotidienne sur le terrain, alors qu’à présent, je travaille depuis mon domicile, ce qui n’est pas toujours facile», affirmant qu’il doit faire les courses et d’autres achats de première nécessité pour sa famille. «La maladie se propageant rapidement, j’évite au maximum de sortir. Cependant, quand je suis obligé de le faire, je porte une bavette, des gants et je respecte les règles de distanciation sociale. Ce n’est pas toujours simple et cela exige une importante adaptabilité», a-t-il noté.

Enfin, Hamza a tenu à nuancer ses propos en indiquant que les changements imposés par le confinement ne sont pas si mauvais que ça, comme le pensent certains. «J’apprends davantage de langues étrangères, je me suis mis à la cuisine et je fais un peu plus de sport», a-t-il révélé, avant de déclarer que la spiritualité lui permet de mieux supporter la situation.

De son côté, Rym, 34 ans, habitant à Kouba et exerçant dans le secteur bancaire, a souligné que le confinement a été au début extrêmement angoissant, mais qu’elle commence à s’y adapter. «Sur le plan professionnel, je n’ai pas hésité, d’un commun accord avec ma direction, à prendre mes congés, car, sur le plan émotionnel, j’en avais besoin», a-t-elle fait savoir, ajoutant qu’avant la crise, elle était une inconditionnelle des sorties culturelles, des voyages et des bons restaurants, mais qu’elle a dû très vite occuper ses journées autrement, et ce en parlant à longueur de temps avec ses amies et ses proches via les réseaux sociaux. «Je reconnais ne plus être en mesure de regarder les chaînes d’information en continu, car ne supportant plus de voir tant de morts», a-t-elle confié. Elle a assuré avoir transformé ses habitudes en consommant beaucoup plus de vitamine C et en faisant plus attention à sa ligne, tout en pratiquant, chaque soir, des exercices pour se détendre et mieux contrôler sa respiration. Rym profitera de cette occasion pour lancer un coup de gueule à l’adresse de certains imprudents qui ne respectent pas le confinement. «C’est juste scandaleux et honteux que certaines personnes que je qualifie d’inconscientes osent défier les policiers. Il n’est pas normal que des gens agissent de la sorte, alors que la santé de tout un peuple est en jeu», a-t-elle déploré. Sami Kaidi