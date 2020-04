Mila : 1.600 kits alimentaires EN FAVEUR des familles nécessiteuses

Initiée par la direction locale de l’industrie et des mines en coordination avec les services de la wilaya, cette caravane vient en aide à une centaine de familles nécessiteuses et d’autres dont la situation financière a été grandement fragilisée en raison du confinement sanitaire partiel imposé par la propagation du Coronavirus.

Selon le directeur de l’industrie et des mines, Boualem Beltoum, cette caravane qui s’est ébranlée du complexe omnisport de Mila porte sur la distribution de 200 quintaux de semoule, 80q de farine, 3.200 litres d’huile en plus de pâtes alimentaires, de sucre et de produits d’hygiène.

Lors du coup d’envoi de cette opération, le chef de l’exécutif local, Abdelouaheb Moulay, a révélé qu’une autre opération similaire est prévue «au cours des prochains jours» au profit des communes restantes ce qui permettra de porter le nombre des familles bénéficiaires de ces aides à 3.200.

Pour rappel, cette action de solidarité au profit des habitants des zones d’ombre de la wilaya est la troisième du genre après une première ayant ciblé plusieurs mechtas relevant des communes de Chigara et Minara et celle lancée cette semaine dernière au profit des habitants de la wilaya de Blida.