Mostaganem : Assurer la disponibilité des produits de première nécessité

Ces mesures visent à «assurer la disponibilité des légumes au niveau des marchés de gros et de détail, à distribuer du lait de manière régulière et en quantité suffisante dans toutes les communes, tout en approvisionnant en continu les minoteries en blé dur», a précisé M. Missaoui. A cet effet, a-t-il expliqué, «une autorisation exceptionnelle a été octroyée aux agriculteurs, aux travailleurs journaliers concernés par la campagne de récolte des différents types de légumes, dont la pomme de terre, pour qu'ils puissent se rendre aux exploitations à partir de 4 heures du matin». La nouvelle procédure bénéficie également aux collecteurs de lait cru de la wilaya (26 distributeurs), les autorisant à se déplacer tôt le matin vers les fermes d'élevage bovin pour collecter le produit et le distribuer aux laiteries vers les coups de sept heures, a fait savoir le DSA. Dans ce même cadre, il est procédé à l'avancement de l'approvisionnement en blé de deux minoteries pour assurer l'abondance et répondre à la demande pour ce produit de première nécessité, a-t-il ajouté, signalant que cette activité fait l'objet d'un suivi quotidien.

Des dispositions d'urgence similaires seront prises pour garantir la disponibilité quotidienne et en quantité suffisante du lait conditionné dans toutes les communes, avec octroi d'autorisation collective exceptionnelle pour le déplacement vers les unités locales de production, a indiqué le DSA.