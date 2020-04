Jean-Louis Guigou, président de l’IPEMED et économiste : «La planche à billets, une solution à court terme»

Certains pays de la région, l’Italie à titre d’exemple, en souffrent beaucoup et voient venir des lendemains incertains. Fatalement ? Répondant à notre sollicitation, le premier responsable de l’Institut de prospective économique du pourtour méditerranéen «ne croit pas à un scénario catastrophe en Méditerranée et en Algérie, même si la situation va devenir compliquée, à court terme». Pour l’Algérie, il estime qu’elle pourrait être «la grande bénéficiaire» de «l’industrialisation du nord de l’Afrique». Optimiste, mais prudent, il relève l’impératif de tirer les meilleures leçons de cette pandémie. «Nous devons profiter de cette double crise sanitaire et écologique, pour écologiser notre économie», affirme-t-il. Dans son analyse, l’économiste et expert en aménagement du territoire soutient que la période post-Covid 19 apportera un changement de «la géographie de la production industrielle planétaire». Les crises sanitaires, elles, «vont se multiplier et se mondialiser».

El Moudjahid : La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement ainsi que certains experts relèvent que l’impact économique de la crise Covid-19 risque de faire encore plus de victimes que le virus lui-même. Êtes-vous de cet avis ? Et quelles sont les mesures urgentes qui s’imposent pour que l’économie méditerranéenne retrouve son train de vie normal ?

Jean-Louis Guigou : À court terme, il peut se faire que la crise économique fasse beaucoup de dégâts – faillites, suicides, pillages, vols, famine, désespérance… autant ou plus que la crise sanitaire. Mais sur le moyen et long termes, c’est de loin la crise sanitaire qui me semble la plus importante. En effet, depuis très longtemps — 50 ans et plus, depuis l’après-seconde guerre mondiale — les hommes sur tous les continents ont maltraité la Nature, et la Nature se venge. À coup d’insecticides, de déforestation, d’agro-industrie intensive avec des engrais chimiques, à force de polluer l’atmosphère, de détruire les écosystèmes et les équilibres écologiques locaux, à force d’urbanisation, de bétonnage, d’industrialisation à marche forcée (le cas de la Chine) à vouloir multiplier les motifs de déplacements et de voyages incessants, de maintenir la production d’énergies fossiles polluantes, à force de prélever sans limite des ressources naturelles et fossiles… à force d’être mutilée, déséquilibrée, d’être agressée, la Nature se venge. Non seulement la biodiversité décline catastrophiquement, — un million d’espèces animales et végétales sont menacées — mais surtout les espèces les plus nuisibles, telles que les virus, les bactéries, les insectes en tous genres et sous tous les climats, se mettent à proliférer, à se multiplier, à muter et à agresser les Hommes. Cela a commencé par le Sida en 1981, suivi par le SRAS en 2003, Ebola de 2013 à 2015 et le Coronavirus en 2020… et les animaux sont aussi menacés avec la vache folle en 1995, la grippe aviaire en 2004, la grippe porcine en 2014. Les virus qui autrefois restaient contenus localement, plus ou moins maîtrisés par les écosystèmes et par les thérapies locales, se mondialisent de plus en plus, deviennent agressifs, mobiles, transmissibles des animaux à l’homme.

Les crises sanitaires vont se multiplier et se mondialiser. Il faut s’y préparer de deux façons : d’une part, en acceptant enfin une Organisation mondiale de la santé (OMS) qui ait des pouvoirs et des financements, et qui organise la riposte collective internationale à ces agressions de pandémies ; d’autre part, à moyen terme, nous devons changer de modèle de développement et de production, car «le retour à la normale» serait mortel, le retour à la croissance pour la croissance serait un non-sens. Nous devons profiter de cette double crise sanitaire et écologique pour «écologiser notre économie», produire moins mais produire mieux, moins agresser la Nature, retrouver l’agro-écologie, moins voyager, moins bétonner, réaliser enfin à grande échelle la transition énergétique. Dans l’immédiat, les gouvernements devront aider les entreprises dans cette mutation.

Cette crise protéiforme – sanitaire, économique, financière… risque-t-elle de mener la Méditerranée au scénario catastrophe ?

Ce scénario catastrophe ferait sur la rive Sud de la Méditerranée des centaines de milliers de morts consécutifs à la crise sanitaire et des centaines de milliers de migrants traverseraient sur des radeaux de fortune la Méditerranée. Et sur la rive Nord on verrait la fermeture des frontières, le refus d’aider les migrants, la peur… Je ne pense pas que ce scénario catastrophe se déroule pour le moment, et pour au moins deux raisons, deux tendances lourdes et positives qui sont à l’œuvre. La première tendance lourde est constituée par la jeunesse qui, partout en Méditerranée — au Liban, au Maroc, en Tunisie et surtout en Algérie — a montré sa détermination et sa maturité. Depuis le 16 février 2019, voilà un an, le mouvement Hirak a mobilisé la société civile algérienne, trop longtemps restée soumise et injustement exploitée par la nomenclature captatrice de la rente pétrolière

Entraînés par des jeunes, les femmes, les intellectuels, les patrons et les ouvriers… les familles entières, dans un mouvement intergénérationnel sans précédent, ont voulu reprendre en main leur destin. Quel bel emblème que ces trois jeunes de Kabylie qui ont lancé ce cri d’espoir : «On ne rattrape pas le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre du temps !»

Le retour en arrière est impossible… mais le temps de la reconstruction sera long. La seconde tendance lourde est d’ordre économique. La géographie de la production industrielle planétaire va changer. La Chine, devenue la première manufacture mondiale, a mangé son pain blanc. Parce que les coûts monétaires et écologiques de cette industrialisation à marche forcée (1980-2010) sont élevés, et parce que le monde occidental, et l’Europe en particulier, entendant revenir sur ces délocalisations abusives et contraires à leurs intérêts, nous allons assister à un vaste mouvement de relocalisation d’industries en Europe mais aussi directement ou indirectement en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. L’industrialisation du Nord de l’Afrique, de l’Égypte au Maroc, est inscrite dans l’histoire de demain. L’Algérie pourrait en être la grande bénéficiaire, avec ses richesses, sa profondeur africaine, sa tradition industrielle couplée avec la digitalisation et la transition énergétique. En un mot, grâce aux jeunes et aux relocalisations venant de Chine, je ne crois pas à un scénario catastrophe en Méditerranée et en Algérie, même si la situation va devenir compliquée, à court terme.

La crise Covid-19 complique la vie aux entreprises. Dans quelle mesure les banques sont-elles en capacité de les soutenir ?

Les banques, avec la Banque Centrale Algérienne, ont, sur instructions du gouvernement algérien, un rôle stratégique à jouer, tant à court terme qu’à moyen terme. À court terme, n’ayons pas peur des mots, l’urgence est telle qu’il faut faire «marcher la planche à billets» : octroyer des crédits aux entreprises pour échapper aux dépôts de bilan, favoriser le chômage partiel, soutenir les associations de locataires afin d’obtenir des moratoires pour payer les loyers, etc. Faire «marcher la planche à billets» va créer de l’inflation, salutaire pour encourager les investissements en réduisant le remboursement colossal des emprunts qui vont être contractés. Comme la France en 1945-1950, comme l’Europe maintenant, injecter des liquidités me paraît la priorité, quitte à devoir ensuite maîtriser l’inflation, la dérive du commerce extérieur et les risques de dévaluation monétaire. À moyen terme, les banques pourraient — devraient — conditionner leurs aides à la présentation par les entreprises de plans de modernisation et de réduction des gaz à effet de serre. Oui à des crédits, mais à condition qu’il y ait des efforts certains pour changer de modèle de production et d’écologiser les procès : circuits courts, efficacité énergétique, énergies renouvelables, économie circulaire, clusters, ZESS (zones économiques spéciales et sécurisées).

Sur le plan économique, comment voyez-vous le post Covid-19 pour l’Algérie ?

Cette question est la plus délicate, car je n’aime pas donner des conseils «y a qu’à… faut qu’on…» En tant qu’économiste et expert en aménagement du territoire, je me permettrais, avec modestie, d’énoncer sans les développer trois orientations possibles pour l’économie post-Covid-19. La première, c’est bien sûr d’accélérer la transition énergétique et numérique à grande échelle et sur tout le territoire algérien. La transition énergétique doit permettre d’établir les bases préalables pour accueillir en masse et dans de bonnes conditions les relocalisations venant d’Asie et de Chine. Associer l’énergie et le numérique est stratégique, car le numérique est en quelque sorte «l’énergie informationnelle» pour l’industrie 4.0 de demain.

La deuxième orientation consisterait à promouvoir un double processus de planification/décentralisation. Avec la crise du Covid-19, on assiste au retour de l’État stratège. Mais aussi à la volonté de la société civile de reprendre en main une partie de son destin. Avec la planification, l'État devrait fixer les grandes orientations économiques et industrielles à vingt ans et avec la décentralisation, mobiliser et soutenir, par des contrats de plan État/Région, les dynamiques locales. Enfin, la troisième orientation devrait consister à trouver une solution pour créer le Maghreb Uni, celui d’un marché commun maghrébin. La crise est suffisamment grave et l’avenir incertain pour «oser» aborder ces sujets épineux d’intégration régionale et d’ouverture des frontières. De la même manière, je pense et je souhaite que l’Europe sorte renforcée de cette crise sanitaire et économique. Malgré les réticences et les résistances de ceux qui veulent s’enfermer dans les frontières étroites des nations, le moment est venu, au contraire, de renforcer notre coopération internationale et en priorité avec nos plus proches voisins.

Les crises à venir avec les virus, le réchauffement climatique, la sécurité alimentaire… sont transfrontalières. Mutualiser les moyens sera une nécessité, et d’autant plus que les États vont considérablement s’endetter pour sortir de la double crise actuelle. Je souhaite aux Algériennes et aux Algériens un bon confinement individuel et solidaire, car nous sommes tous frères humains partagés entre la peur, l’ignorance et l’espérance.

Entretien réalisé par :

Fouad Irnatene