Commentaire : L’accord de tous les espoirs

Cet accord permettrait de rééquilibrer le déficit de la demande, de ramener les prix à des niveaux plus rentables et d'éviter les arrêts de production. Il convient de rappeler que l'équilibre du marché a volé en éclats emportant au passage l’alliance entre Moscou et Riyad qui veillaient depuis trois ans à sauvegarder cet équilibre délicat du marché.

Le prix du baril a dégringolé depuis début mars et la pandémie de coronavirus a mis l'économie mondiale à l'arrêt. C'est une autre crise mondiale qui a été quelque peu éclipsée par l'épidémie du coronavirus. Chacun tente de se renvoyer la responsabilité d'une situation chaotique. Pour les uns, c’est la faute de la Russie, pour d’autres, la faute revient à l’Arabie saoudite. La dernière réunion en vidéoconférence s'est avérée une véritable réplique d'ampleur au marasme du marché de l'or noir, plombé par la pandémie de coronavirus et une guerre des prix. Ainsi, les intérêts stratégiques et économiques communs entre la Russie et l'Arabie saoudite, ont permis de relancer leur alliance, temporairement suspendue. Les producteurs de pétrole, dont l’Algérie, ont convenu de réduire leur production de 10 millions de barils/jour (mb/j) durant les deux prochains mois, à compter du 1er mai et jusqu’à la fin juin 2020. Le chiffre de 10 mbj est colossal puisqu'il représente à lui seul grosso modo la production russe ou saoudienne, respectivement de 10,7 mbj et 9,8 mbj au mois de février, selon le dernier rapport mensuel de l'Opep. Cette réduction devrait ensuite se poursuivre, du 1er juillet à la fin décembre 2020, mais avec une cadence inférieure, à savoir une baisse de 8 mb/j.

L’accord prévoit enfin que les pays concernés par la déclaration de coopération de l’Opep+, signée en 2016, continuent leurs efforts visant à équilibrer un marché fortement impacté par la pandémie de coronavirus, en appliquant une réduction de leur production de l’ordre de 6 mb/j à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin avril 2022.

Ainsi, cet accord historique consiste en une réduction autour de 20% de la production des 10 pays de l’Opep non-exemptés de quotas (donc l’Opep hors l’Iran, le Venezuela et la Libye) et de leurs 10 partenaires de l’Opep+, à savoir la Russie, Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, Guinée équatoriale, Kazakhstan, Malaisie, Oman, Soudan et Sud Soudan et le Mexique.

Le principal enjeu pour le cartel et ses alliés a été d'éviter le fiasco de la précédente réunion le 6 mars à Vienne, qui s'est soldée non seulement par une absence d'accord mais par une guerre des prix lancée par l'Arabie saoudite. Désormais, la perspective d'un apaisement de la guerre des prix et d'une production enfin jugulée de manière conjointe, même si elle ne sera sûrement pas en mesure de répondre au déficit abyssal de la demande en or noir, a toutefois permis jeudi et vendredi aux cours de se reprendre. A vrai dire, La crise concerne petits ou gros exportateurs, membres ou non de l’OPEP. Les pays producteurs partagent des intérêts économiques communs.

Farid Bouyahia