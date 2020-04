Campagne de prévention : La famille de la culture s’implique

Plusieurs artistes et intellectuels ont lancé via les réseaux sociaux des initiatives pour sensibiliser quant à l'impératif respect des mesures de précaution prises par le Gouvernement pour stopper la propagation du Covid-19.

Publiées sur les pages Facebook pour certains et sur Youtube pour d'autres, les artistes appellent tous avec ces initiatives au «respect du confinement et des mesures de précaution» et montrent aussi le danger de ce virus et sa propagation rapide.

Le Secrétaire d'Etat chargé de la production culturelle, Salim Dada, a lancé une vidéo intitulée «Reste chez toi. Tu te protègeras toi ainsi que tes proches», à laquelle ont participé 12 artistes, chanteurs, acteurs et comédiens à l'instar d'Abdelkader Secteur, Abdelkader Chaou, Leïla Borsali et Kader japonais. L’actrice Rym Takoucht a publié un message sur Facebook, dans lequel elle plaide pour le respect des mesures de précaution et le confinement.

Le comédien Merouane Guerouabi a publié une vidéo dans laquelle il reprend une chanson du chaâbi.

Plusieurs autres hommes de lettres et intellectuels ont emprunté cette voie.

Le romancier, Waciny Laredj, a partagé une vidéo «live» dans laquelle il appelle à l'impératif de rester à la maison.

«En ce qui me concerne, je me suis remis à l'écriture d'un ancien projet de roman car ayant trait à la réalité actuelle», a-t-il dit. «À l’instar de tous les Algériens, je respecte les mesures de confinement», a déclaré à l’Aps le réalisateur, Said Mehdaoui, qui a estimé que cette situation était «propice à la lecture». Le comédien, Omar Tairi, a appelé les artistes, qui ont une lourde responsabilité en cette conjoncture, à produire de courtes vidéos et des courts métrages à dimension humaine encourageant les comportements positifs à l’effet de briser l'isolement et dissiper l'ennui durant le confinement tout en adoptant le divertissement et en évitant l’alarmisme.