Ministère du commerce : Caravanes d'aide pour les zones d'ombre

Le ministère du Commerce a instruit ses directions locales au niveau national de coordonner avec les directions régionales et les chambres de commerce et d’industrie en vue d’organiser des caravanes d’aide au profit des zones d’ombre avec la participation de commerçants, industriels et de producteurs, et ce dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la pandémie de Covid-19, a indiqué mercredi dernier un communiqué du ministère. Ces aides seront fournies aux populations des zones d’ombre et les catégories vulnérables et démunies dans chaque wilaya relevant du territoire de compétence des directions régionales et des chambres de commerce et d’industrie, a assuré le ministère dans son communiqué publié sur sa page Facebook. Ces caravanes de solidarité, précise-t-on de même source, seront placées sous l’autorité de MM. et Mmes les walis, qui se chargeront de la distribution des aides.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a supervisé mercredi la réception d’un don constitué de 7 camions de produits alimentaires offerts par les commerçants de gros de la zone Oued Smar, au profit des pauvres et nécessiteux dans les zones d’ombre, conclut le communiqué.