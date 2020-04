Médéa et Skikda : Destruction de six casemates pour terroristes

Six casemates pour terroristes ont été détruites mercredi dernier par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) suite à deux opérations de recherche et de ratissage menées à Médéa et à Skikda, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 08 avril 2020, suite à deux opérations de recherche et de ratissage menées à Médéa en 1re Région militaire et Skikda en 5e Région militaire, six casemates pour terroristes contenant trois (03) révolvers, trois (03) canons pour armes à feu et une quantité de munitions, ainsi que des vivres, des effets vestimentaires et de couchage et divers autres objets», précise le MDN.

Par ailleurs, une grande quantité de kif traité s’élevant à 28 quintaux et 59,340 kilogrammes a été saisie par un détachement combiné de l'ANP, en coordination avec les services des Douanes lors de deux opérations distinctes dans la commune de Djenine Bourezg, wilaya de Nâama (2e RM).

Selon la même source, une autre quantité de kif traité s'élevant à 100 kilogrammes et chargée à bord d'une embarcation pneumatique a été saisie à Mers Ben M'hidi, wilaya de Tlemcen (2e RM) par des Garde-frontières qui ont intercepté, également, deux narcotrafiquants.

Des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, quant à eux, à M'sila (1re RM), deux narcotrafiquants et saisi un fusil de chasse et (1.360) comprimés psychotropes.

De même, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé, à Chlef, deux autres narcotrafiquants en possession de 9,4 kilogrammes de kif traité, ajoute-t-on.