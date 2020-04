Ministère de la Santé : Mohamed Nibouche et Drifa Khoudir installés dans leurs nouvelles fonctions

Mohamed Nibouche et Drifa Khoudir ont été installés jeudi dernier dans leurs nouvelles fonctions respectivement en qualité de directeur général de la Pharmacie et chef de Cabinet auprès du ministre Délégué chargé de l'Industrie pharmaceutique, indique un communiqué du ministère la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et le ministre Délégué de l'Industrie pharmaceutique, Djamel Lotfi Benbahmed. Lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée au siège du ministère, M. Benbouzid a appelé les cadres de ce département à «conjuguer leurs efforts, en cette période de pandémie du Covid-19, et à travailler pour fournir toutes les conditions permettant d'accéder à un système de santé à la hauteur des besoins des citoyens», précise la même source.