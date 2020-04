Décès du journaliste Mohamed Baghdadi : M. Belhimer adresse ses condoléances «les plus attristées» à la famille du défunt

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a adressé jeudi dernier ses condoléances «les plus attristées» à la famille de l'ancien journaliste Mohamed Baghdadi, décédé mercredi à Blida du nouveau coronavirus (Covid-19).

«En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ainsi que l'ensemble des cadres et des personnels du secteur adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt», a-t-il écrit dans un message à la famille de feu Mohamed Baghdadi, décédé à l'âge de 79 ans.

«L'Algérie perd en la personne de Mohamed Baghdadi une figure émérite de la presse nationale et du monde artistique», a-t-il affirmé, soulignant que le défunt avait contribué «tant avec sa plume qu'à l'aide de sa palette», à «‘‘dessiner’’ les plus belles pages du quotidien El Moudjahid des années durant».

«La bonhomie et les compétences professionnelles du défunt faisaient l'unanimité tant au sein des rédactions que sur la scène de l'art», a-t-il ajouté. Actif dans plusieurs domaines, notamment la peinture et le théâtre, le défunt a exercé aussi en tant que journaliste au quotidien El Moudjahid où il a été à la tête de la rédaction culturelle de 1970 à 1990, avant de prendre sa retraite.

Né en 1941, Mohamed Baghdadi a entamé sa carrière artistique en 1967 avec une première exposition de ses tableaux.

Ensuite, il a suivi une formation en théâtre et participé à plusieurs feuilletons algériens, tout en contribuant à l'écriture des scénarios.

--------------------------------

Adieu, vieux frère

Mohamed Baghdadi vient de nous quitter à Blida, sa ville dont il parlait parfois, comme si elle était une portion d’Andalousie. Pourtant, il n’avait rien du citadin guindé. Il aimait se faufiler dans les quartiers populaires, partageant les rêves et les soucis du petit peuple.

Ancien d’El Moudjahid où il n’avait jamais quitté la «culturelle», en 1993-94, il était un peu notre aîné. Arrivé au journal de la rue de la Liberté, il avait déjà côtoyé les anciens et vu arriver les nouveaux. L’homme aimait beaucoup écrire sur la peinture. Il connaissait Mesli, Martinez, Baya. Il arpentait les galeries mais avait une passion immodérée pour l’univers hippique.

C’était un temps où les sicaires, pour reprendre un mot de Ferhat Cherkit, tiraient, chaque mardi, sur des confrères.

Un jour Mohamed suspendu au téléphone mural se lamentait et s’apitoyait. On s’est rendu compte que la mauvaise nouvelle qui le remua et l’attrista tant était la chute d’un cheval à l’hippodrome de Zemmouri.

En mission à El Eulma pour un colloque sur la geste de Hizya, il m’avait recommandé à un homme qui n’était autre que le directeur de… l’hippodrome de la ville. Rien n’avait de secret pour lui. Ni les performances des jockeys, ni l’état des chevaux.

Mohamed était modeste et effacé. Il parlait rarement du groupe «Aouchem» dont il était un des initiateurs, sauf si on le sollicitait, ni du rôle important qu’il a joué dans «les aventures de Merzak Allouache». L’homme était fortement impliqué dans le mouvement culturel. Il a notamment pris part à la réalisation de fresques dont celle célèbre au village socialiste de Maamoura, près de Saïda ou avec ceux qui l’ont conçue (Martinez, Boukhari) il y était retourné, il y a quelques années, pour faire revivre cette expérience exaltante. Benbaghdad de son vrai nom était une figure familière dans les vernissages et sur les plateaux de tournage.

Parti en retraite, il s’est détaché de l’univers de la culture mais n’a jamais rompu avec celui des courses. Il dirigea le journal La course. Je le revois dans son bureau, pressé de prendre le train de Blida, parler avec nostalgie mais détachement d’un monde qui lui semblait englouti et emporté à jamais.

Un jour de l’été 94, il avait assuré l’intérim de la Rubrique culturelle d’El Moudjahid pour une quinzaine de jours. Arriva alors une invitation au festival de Cannes où il est allé passer près de deux semaines.

Une parenthèse de rêve pour Mohamed qui songeait déjà à sa retraite sans renoncer à sa passion et à sa vie de paisible retraité.

Hammoudi R.

--------------------------

Condoléances

Le président-directeur général et l’ensemble du personnel d’El Moudjahid très peinés par le décès de leur ancien confrère et ami Mohamed BAGHDADI, présentent à la famille du défunt leurs sincères condoléances et la prient de trouver ici l’expression de leur sympathie émue.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.