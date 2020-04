Opérateurs désirant produire ou importer le gel hydro-alcoolique : Le Ministère du Commerce délivre une pré-autorisation

Le ministère du Commerce informe l'ensemble des opérateurs économiques que la production et l'importation de la solution hydro-alcoolique sont soumises à une pré-autorisation délivrée par la tutelle conformément aux dispositions du décret exécutif 10-114 du 18 avril 2010 modifiant et complétant le décret exécutif 97-37 du 14 janvier 1997 définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d'importation et de commercialisation, sur le marché national, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, précise-t-on de même source.

Pour ce faire, tout opérateur économique, personnes physique ou morale est «astreint au respect des mesures réglementaires et techniques avant la fabrication ou l’importation de ce produit pour éviter tout danger pouvant émaner de son utilisation», a-t-on indiqué. À ce titre, le ministère porte à la connaissance des professionnels n’ayant toujours pas encore rempli ces mesures légales qu’il est possible de se rapprocher des services extérieurs du ministère du Commerce, dans un délai de 7 jours à partir de la date de parution du présent avis, sachant que jusque-là, quelque 45 opérateurs ont obtenu l’autorisation en question depuis le début de la propagation de la pandémie Covid-19.

Une liste incluant les noms des opérateurs titulaires de la pré-autorisation sera publiée sur le site électronique du ministère du Commerce : «www.commerce.gov.dz».