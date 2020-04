Sidi Bel-Abbès : Des équipements médicaux pour les établissements hospitaliers

Des entrepreneurs versés dans le créneau du bâtiment et travaux publics et hydraulique (BTPH) de la wilaya de Sidi Bel-Abbes ont pris l’initiative, durant la semaine en cours, d’offrir des équipements et matériels médicaux au profit des établissements hospitaliers, dans le sillage de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

Ces dons ont été mis à la disposition des équipes médicales exerçant dans le centre hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani et l’établissement public hospitalier Dahmani-Slimane, dans le cadre du renforcement des efforts des pouvoirs publics en cette conjoncture sanitaire pour juguler l'épidémie du Coronavirus, a indiqué la même source. Le wali, Mustapha Limani a souligné que cette première expédition de matériels sous forme de dons de solidarité, mobilisant différentes catégories sociales, dénote d’une expression forte d’une chaîne d’entraide sans faille des acteurs et opérateurs économiques publics et privés locaux. Le même responsable a également salué les efforts des équipes médicales et paramédicales dans leur combat quotidien contre ce virus, appelant à la multiplication des efforts pour juguler l'épidémie, en application des mesures préventives sanitaires édictées par les hautes autorités du pays et exécutées vigoureusement par l’ensemble des instances publiques y compris les corps de sécurité et l’administration publique. M. Limani a affirmé, lors d’une conversation avec des professeurs en médecine et responsables des services d'infectieux, d’épidémiologie, de pneumologie et de réanimation, le soutien total des autorités de la wilaya aux travailleurs du secteur de la Santé et la disponibilité à leur assurer tous les moyens nécessaires pour leur faciliter la tâche dans l’exercice de leurs missions.