EHU d’Oran : 300 lits d’hospitalisation

«Toutes les mesures ont été prises au niveau de l’hôpital afin que les malades atteints du coronavirus qui y sont admis ne puissent contaminer d’autres personnes grâce au pré-tri», a affirmé le directeur de l’EHU d’Oran 1er-Novembre, le Pr Mansouri, dans une déclaration à El Moudjahid.

Il a fait savoir que deux blocs ont été dégagés totalisant une capacité de près de 300 lits et sont actuellement utilisés pour confiner et hospitaliser les malades testés positifs mais aussi les membres de leurs familles. Le service de réanimation accueille actuellement 14 lits. «Il est extensible jusqu’à 70 lits et avec nos capacités nous pouvons aller jusqu’à une centaine», dit-il. Sur un autre registre, le professeur Bouabdallah, chef service de chirurgie générale au niveau du CHU, a indiqué que ce dernier continue de prendre en charge les malades atteints de cancer au moment où certaines structures sanitaires similaires ont fermé leurs portes.

«Nous avons constaté ces derniers jours un afflux très important des malades atteints du cancer qui viennent d’Oran et d’autres régions comme El Bayadh et Tiaret. Notre service continue de fonctionner et nos équipes sont mobilisées de 7h à 18h malgré le confinement et assurent des gardes au niveau des services des urgences où sont transférés les malades subissant des interventions chirurgicales.

Nous considérons que le cancer est une urgence, c’est pourquoi nous hospitalisons tous les malades le jour même», a indiqué le responsable dans une déclaration rendue publique par le CHU. Il a précisé, par ailleurs, qu’eu égard à la crise sanitaire, le service qu’il dirige a doublé les capacités de travail «malgré le peu de moyens dont on dispose » pour pouvoir répondre à toutes les demandes.

Amel S.