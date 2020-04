Bordj Bou-Arréridj : Ouverture de l’annexe du centre Covid-19

Le wali de Bordj Bou-Arréridj, Mohamed Benmalek, a présidé, jeudi, la cérémonie de mise en service de l’annexe du centre Covid-19 de la wilaya.

Le centre implanté dans les locaux de l’hôpital Bouzidi-Lakhdar bénéficie désormais d’une annexe installée dans une partie de l’établissement hospitalier spécialisé dans les urgences médico-chirurgicales. L’établissement qui porte le nom du moudjahid et ancien médecin de la wilaya III, Ahmed-Benabid, est connu comme hôpital orthopédique.

L’exploitation d’une partie de la structure comme annexe du centre de Covid 19 ne veut pas dire son ouverture, a précisé le wali qui a rappelé que les travaux de réalisation ne sont pas terminés. La construction de l’hôpital orthopédique qui a commencé il y a 14 ans n’est toujours pas terminée. Pire de nombreux défauts ont été observés défauts. Ce qui a poussé les spécialistes ainsi que la société civile à dénoncer cette situation.

Le Président de la République a même donné une instruction du ministre de la Santé pour mettre fin à cette situation et apporter les correctifs nécessaires au projet qui peut contribuer à améliorer l’état de la santé de la wilaya.

"C’est la circonstance de la propagation de la pandémie du Coronavirus qui nous a poussé à prendre cette décision", a précisé le même responsable qui a tenu à remercier les bienfaiteurs et les élus de la wilaya pour leur contribution dans l’équipement de la structure dont la finalisation de la réalisation reprendra après la fin de cette période exceptionnelle. Elle compte, selon le premier responsable de la wilaya, un encadrement qualifié et un équipement complet comme l’IRM et le scanner. L’annexe encadrée par 26 médecins dispose de 14 lits de réanimation. Le centre compte 11 lits de réanimation ce qui donne à la wilaya une capacité globale de 25 lits. Cette capacité est extensible, comme l’a précisé le directeur de la santé, Abdellah Kaci.

Le centre peut compter aussi sur les 100 lits dont dispose l’hôpital après la délocalisation des autres services transférés dans les cliniques privées. Leur suivi devra se faire gratuitement. L’encadrement du centre est assuré par 75 médecins dont 39 spécialistes et 183 infirmiers.

Le centre de confinement est installé quant à lui à l’école paramédicale ou 76 lits ont été aménagés. Sa proximité avec l’annexe du centre Covid-19 devra faciliter la prise en charge des cas positifs.

Notons que des dizaines de retraités de la santé se sont portés volontaires pour assister l’équipe médicale ainsi que les stagiaires de l’école paramédicale.

F. D.

----------------------------------

Mise en service partiel et provisoire de l’établissement hospitalier des urgences médicales

L’établissement hospitalier des urgences médicales (l’ancien hôpital d’orthopédie) de Bordj Bou Arréridj a été mis en service jeudi à titre partiel et provisoire dans le cadre des mesures préventives prises pour la lutte contre la propagation du Covid-19, a-t-on appris du directeur local de la santé et de la population, Kaci Abdallah.

«Le premier étage de cette infrastructure de santé a été ouvert exclusivement pour l’accueil des patients dont la contamination au Covid-19 est confirmée dans le cas, où l’hôpital Lakhdar Bouzidi du chef lieu de wilaya affichera complet», a précisé à l’APS le même responsable rappelant que la démarche s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour endiguer la propagation de cette pandémie.

Il a dans ce sens relevé que cet établissement sanitaire spécialisé en urgences médicales devant être baptisé au nom du défunt Dr Ahmed Benabid sera fermé «dès le retour à la normale» pour permettre le parachèvement des travaux de réalisation des étages supérieurs.

Le rez-de-chaussée a été équipé en matériel médical nécessaire destiné à la lutte contre le coronavirus avec la participation de la commission de wilaya de solidarité et autres bienfaiteurs, a-t-on indiqué.