Compte de solidarité de la FAF : Plus d’un million d’euros de dons récoltés

Le compte spécial d’aide et de solidarité ouvert par la Fédération algérienne de football (FAF), dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a récolté plus d’un million d’euros de dons, a annoncé hier le responsable de communication de l’instance fédérale, Salah-Bey Aboud.

«Le montant a dépassé un million d’euros. Cela a été possible grâce à la contribution de tout le monde, y compris les Ligues régionales. Pour les clubs professionnels, ils ont cédé leur quote-part des droits TV. Je laisserai au président de la FAF (Kheireddine Zetchi, ndlr) le soin de divulguer le montant exact prochainement. La somme collectée sera virée sur le compte de solidarité ouvert par les pouvoirs publics», a-t-il indiqué, sur les ondes de la radio nationale. L'ouverture de ce compte a été décidée par les membres du Bureau fédéral de la FAF, lors de la dernière réunion mensuelle tenue exceptionnellement par visioconférence, sous la présidence de Kheireddine Zetchi.

La Ligue de football professionnel (LFP), qui a annoncé, dans un premier temps, sa contribution à 10 millions de dinars, a décidé de la revoir à la hausse pour atteindre les 30 millions de dinars.