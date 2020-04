Chlef : Un médecin volontaire pour soigner les paysans dans les zones reculées

Cette idée d’assurer une prise en charge médicale aux familles des paysans, a été dictée par la conjointure sanitaire difficile, qui impose à la population locale un confinement partiel pour arrêter la propagation de ce virus. L’initiative a été fort bien accueillie par les malades de la région, dont particulièrement ceux atteints de maladies chroniques, dont l’état requiert un suivi régulier.

Interrogé, par l’APS, sur la raison qui l'a poussé à «choisir les paysans», le Dr Atef a affirmé qu’elle est due à sa conviction profonde, quant au fait que «le paysan est un acteur essentiel pour la continuité de la vie sur terre et sa stabilité, grâce à sa fonction productrice».

Expliquant, par là, l’impératif de «lui assurer (au paysan) toutes les conditions propices à la pérennité de son activité, de même que les mesures préventives à même de lui faciliter le respect de la mesure de confinement, et de ne pas risquer sa vie par une contamination au Covid-19», a-t-il souligné.

Ce médecin bénévole est soutenu dans sa mission humanitaire, par son ami Ouahab, délégué agricole de son état, au niveau de la commune d’Oum Droue (6 km à l’Est de Chleff), et son associé dans cette initiative solidaire.

Ce dernier est chargé de coordonner les visites médicales avec les paysans et leurs familles et d’en fixer les rendez-vous, avant de prendre contact avec le Dr Atef Naàs Araba, qui n’hésite jamais à se rendre au chevet des malades, avec ses moyens propres. Une fois examinés, il leur prescrit les ordonnances nécessaires et leur offre même des médicaments.

C’est ainsi que les deux compères ont effectué de nombreux déplacements et visites à des familles de la région, dans le seul souci de leur porter une assistance médicale, et contribuer ainsi à réduire la tension sur les hôpitaux, en cette période difficile de propagation du Covid-19. L’APS a eu le privilège d’accompagner ces deux amis bénévoles lors de l’une de leur sortie vers Bokààte Khelailia, de la commune de Sendjas (14 km au Sud- ouest de Chlef), suite à un appel téléphonique d’un paysan qui s’inquiétait de l’état de santé de sa mère de 103 ans.

L’arrivée au douar concerné, fut vers 14h. Un calme plat régnait sur les lieux, entrecoupé par des jeux d’enfants. Une fois arrivé au domicile de la malade, le médecin fut accueilli avec une joie non dissimulée, reflétant l’immense générosité de cœur des gens de la campagne. Après examen, il s’est avéré que la vieille dame soufrait d’une hypertension artérielle.

Le médecin prodigua moult conseils à ses enfants, en vue de sa bonne prise en charge. Faisant d’une pierre deux coups, il en profita pour les sensibiliser aux règles préventives pour faire face au risque de propagation du nouveau coronavirus.

Sur place, les habitants des lieux se sont félicités de l’existence «de ce type de compétences juvéniles, qui ont élevé la santé de proximité à son expression la plus noble».