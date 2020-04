DGSN : Poursuite des opérations de désinfection des espaces publics

Les services de police des wilayas d'Alger et de Bouira, en coordination avec les autorités locales et les partenaires de sécurité, poursuivent les opérations de désinfection préventive au niveau des différents espaces et lieux publics, et ce conformément au programme préventif périodique établi par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) visant la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19) et la préservation de la sécurité et de la santé des citoyens.

«Ces campagnes de désinfection et de nettoyage pour lesquelles différents camions de la Sûreté nationale ont été mobilisés au niveau des différents espaces et lieux publics (rues, routes, cités populaires, structures sanitaires et de soins), s'inscrivent dans le cadre de lutte contre la pandémie du COVID-19 et en exécution des différentes mesures préventives visant à limiter la propagation de ce virus», a précisé la DGSN, jeudi, dans un communiqué.

Compte tenu de l'extension des mesures de confinement partiel à travers les différentes wilayas du pays, la DGSN réitère son appel à tous les citoyens quant au respect scrupuleux des mesures préventives et celles de confinement et à rester chez eux pour préserver leur sécurité et leur santé.

La DGSN met à leur disposition le numéro vert «1548» et celui de secours «17» pour prendre en charge leurs doléances.