Le ministère du Commerce ouvre la porte des dons à ses employés

Le ministère du Commerce a ouvert la porte à ses cadres et fonctionnaires à la Direction centrale, ainsi qu’à l’ensemble des directions régionales et des wilayas pour faire des dons, dans le cadre des efforts de solidarité nationale pour lutter contre la pandémie du Covid-19, a indiqué, mercredi, la tutelle dans un communiqué.

Le département du Commerce a également ouvert la voie aux établissements sous tutelle pour adresser leurs dons aux comptes de collecte des dons ouverts par les pouvoirs publics, précise-t-on de même source.

La formule des dons a été arrêtée à une journée de travail pour les fonctionnaires, et de cinq (5) jours à un mois pour les cadres.

Une fois l’opération de collecte des dons parachevée, le ministère annoncera le montant total récolté, a conclu le communiqué.