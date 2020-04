Béjaïa : La police traque les spéculateurs

Les éléments de la police relevant de la Sûreté de wilaya ont mené des opérations rigoureuses sur le terrain en procédant à la saisie de divers produits avec des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs des infractions. La police a saisi 1.770 bouteilles d’alcool de différentes marques destinées à être écoulées sur le marché à Bejaia, Ighil Ali et Chemini. Les policiers ont saisi également 685 tonnes de fruits et légumes, 250 quintaux de semoule et des détergents chez des spéculateurs activant sans registre de commerce.

Par ailleurs, pour non-respect des horaires de confinement qui s’étalent de 15h à 7h, un plan de sécurité et d’intervention a été mis en place. Tahar Benazzoug, chef de Sûreté de wilaya, souligne que «ce plan qui est appliqué à travers toutes les daïras pour appeler les citoyens à partir de 14h à respecter le confinement à domicile.

Dès 15h, on met en exécution les sanctions prévues. Ainsi 1.700 personnes ont été contrôlées à travers les barrages et patrouilles de la police, 448 dossiers de poursuites judiciaires établis dont 427 personnes pour non-respect du confinement, 192 véhicules et 95 motos ont été mis en fourrière pour absence d’autorisation de circuler durant le confinement. 95% de la population adopte le confinement partiel.

M. Laouer